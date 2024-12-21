Зеленський звільнив представника України при ООН та шістьох послів. Хто замість них

Президент Володимир Зеленський звільнив представника України при ООН Сергія Кислицю, шістьох послів, а також представників України у Відні та Женеві. Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Хто очолив нові посади?

Ключові факти

Зеленський звільнив представника України при ООН Сергія Кислицю, постійного представника України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві Євгенію Філіпенко, а також представника України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарову.

Свої посади втратили шість послів: Павло Рябікін (посол у Китаї), Андрій Таран (у Словенії), Андрій Праведник (у Руанді), Сергій Корсунський (у Японії), Петро Бешта (у Литві), Василь Гамянин (в Індонезії).

Василь Гамянин тепер очолив посольство у Конго, а Петро Бешта — у Словенії.

Новим представником України при ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві призначено Євгенія Цимбалюка, який раніше обіймав посаду представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Контекст

3 вересня у відставку подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, голова Фонду держмайна України Віталія Коваля.

Президент Зеленський 3 вересня звільнив заступника голови ОП Ростислава Шурму та анонсував зміни в уряді. За поясненням президента, треба підсилити уряд напередодні осені, зокрема, й дипломатичну роботу.