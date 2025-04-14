Ціна на золото зросла до нового рекорду через невизначеність торговельної політики Трампа

Ціна золота досягла рекордних $3245 за унцію, за тиждень метал зріс на понад 6% через послаблення долара. Зростання спричинене невизначеністю митної політики Трампа, що підштовхує інвесторів до безпечних активів. Про це пише Bloomberg 14 квітня.

Деталі

Ринки проігнорували тимчасове послаблення мит на популярну електроніку, адже в неділю Трамп натякнув на запровадження окремих мит на ці товари. Зазначається, що слабший долар робить золото доступнішим для іноземних інвесторів, оскільки воно котирується в цій валюті.

Цього року ціна золота зросла більш ніж на 20%, оскільки інвестори шукають захист від нестабільності, спричиненої мінливою торговельною політикою Трампа. Вона викликала значні коливання на ринках акцій, облігацій і долара США через побоювання глобальної рецесії.

Зокрема, розпродаж державних облігацій США свідчить про зниження інтересу до американських активів, що ставить під сумнів статус держборгу як безпечного притулку в кризові часи, говорять експерти.

Цього тижня увага трейдерів буде прикута до реакції найбільших центральних банків світу на мінливу глобальну ситуацію. Очікується, що Сінгапур і Європейський центральний банк послаблять монетарну політику, що зазвичай сприяє зростанню цін на золото, яке не приносить відсотків.

Станом на 10:42 за сінгапурським часом спотова ціна золота стабілізувалася на рівні $3236,27 за унцію. Індекс долара Bloomberg знизився на 0,2%, досягнувши мінімуму з жовтня. Срібло подешевшало, тоді як платина та паладій зросли в ціні.

Контекст

Після вступу на посаду в січні Трамп встановив 20% мита на товари з Китаю, а 2 квітня запровадив глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підняв свої мита до 125%.

За оцінками СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%. Розкол світової економіки на два блоки загрожує зменшенням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.

Індекс долара до валют основних торгових партнерів США знизився до 99,7, впавши нижче 100 – явище рідкісне. Водночас британський фунт, японська ієна та швейцарський франк суттєво зміцнилися.