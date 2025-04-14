Ціна на золото зросла до нового рекорду через невизначеність торговельної політики Трампа

Ціна золота досягла рекордних $3245 за унцію, за тиждень метал зріс на понад 6% через послаблення долара. Зростання спричинене невизначеністю митної політики Трампа, що підштовхує інвесторів до безпечних активів. Про це пише Bloomberg 14 квітня.
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Деталі
- Ринки проігнорували тимчасове послаблення мит на популярну електроніку, адже в неділю Трамп натякнув на запровадження окремих мит на ці товари. Зазначається, що слабший долар робить золото доступнішим для іноземних інвесторів, оскільки воно котирується в цій валюті.
- Цього року ціна золота зросла більш ніж на 20%, оскільки інвестори шукають захист від нестабільності, спричиненої мінливою торговельною політикою Трампа. Вона викликала значні коливання на ринках акцій, облігацій і долара США через побоювання глобальної рецесії.
- Зокрема, розпродаж державних облігацій США свідчить про зниження інтересу до американських активів, що ставить під сумнів статус держборгу як безпечного притулку в кризові часи, говорять експерти.
- Цього тижня увага трейдерів буде прикута до реакції найбільших центральних банків світу на мінливу глобальну ситуацію. Очікується, що Сінгапур і Європейський центральний банк послаблять монетарну політику, що зазвичай сприяє зростанню цін на золото, яке не приносить відсотків.
- Станом на 10:42 за сінгапурським часом спотова ціна золота стабілізувалася на рівні $3236,27 за унцію. Індекс долара Bloomberg знизився на 0,2%, досягнувши мінімуму з жовтня. Срібло подешевшало, тоді як платина та паладій зросли в ціні.
Контекст
Після вступу на посаду в січні Трамп встановив 20% мита на товари з Китаю, а 2 квітня запровадив глобальні взаємні мита. До 10 квітня американські мита на китайський імпорт зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підняв свої мита до 125%.
За оцінками СОТ, торгова війна між США та Китаєм може скоротити їхній товарообіг на 80%. Розкол світової економіки на два блоки загрожує зменшенням глобального ВВП на 7% у довгостроковій перспективі.
Індекс долара до валют основних торгових партнерів США знизився до 99,7, впавши нижче 100 – явище рідкісне. Водночас британський фунт, японська ієна та швейцарський франк суттєво зміцнилися.
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