Мита Трампа паралізували ринок діамантів. Поставки через хаб в Антверпені впали на 85%

Світова торгівля діамантами майже зупинилася: ринок, який оцінюється в $82 млрд, постраждав через мита президента США Дональда Трампа. Відвантаження через Антверпен, один із головних світових центрів торгівлі діамантами, обвалилися на 85%, пише FT 15 квітня.

Деталі

США, які споживають близько половини світових діамантів, не мають власних родовищ і повністю залежать від імпорту.

У березні адміністрація Трампа запровадила базове мито 10% на імпорт діамантів та анонсувала додаткові заходи залежно від країни походження товару. Хоча ці мита призупинені на 90 днів, базове мито вже діє і вже спричинило серйозне уповільнення в галузі.

Після анонсу тарифів потік діамантів практично припинився, заявила генеральна директорка Антверпенського алмазного центру Карен Рентмістерс. За її словами, мито на діаманти – нелогічне рішення, яке порівнюване за наслідками з пандемією.

Через невизначеність страждає й індійська індустрія обробки діамантів, яка забезпечує понад 90% світового ринку. З огляду на походження продукції (згідно з місцем полірування), Індія ризикує втратити мільярди доларів у разі запровадження США 27-відсоткового мита на індійські товари.

У США з усієї ланки постачання присутній лише етап сертифікації. Найбільша у світі сертифікаційна установа – Gemological Institute of America (GIA) – вже шукає можливості розширити міжнародні послуги, зокрема в Дубаї та Гонконгу.

Signet Jewelers – найбільший у світі роздрібний продавець діамантових прикрас – попередила своїх постачальників, що не покриватиме жодні витрати, пов’язані з новими митами. Компанія намагатиметься протягом квітня-травня якнайшвидше доправити замовлення до США.

Контекст

Індустрія діамантів уже кілька років переживає складні часи. Попит знижується через пандемію та конкуренцію з боку синтетичних каменів. Аналітики попереджають: торгова війна ще більше вдарить по попиту та порушить глобальні ланцюги постачання.

За словами експерта Пола Зімніскі, головна проблема – невизначеність: коли люди не впевнені в завтрашньому дні, вони не поспішають купувати коштовності.

Торгова війна США та Китаю зруйнувала прогнози на відновлення ринку товарів класу люкс у 2025 році. Через нові мита і страх глобальної рецесії попит на елітні сумки та годинники знижується. Аналітики Bernstein прогнозують падіння доходів галузі на 2% замість очікуваного зростання на 5%.