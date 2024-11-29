«Здоровий глузд переміг». Податковий закон набуде чинності з 1 грудня

Закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення податків набуде чинності 1 грудня 2024 року. Про це зранку 29 листопада повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Раніше закон опублікувало видання «Голос Україні» і, зважаючи на термін публікації, він мав набути чинності з 29 листопада.

Деталі

«Безсонна ніч і є результат – ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року», – повідомив Гетманцев.

За його словами, закон буде опублікований 30 листопада. «Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря», – додав він.

Контекст

Напередодні податковий закон був опублікований в офіційному виданні «Голос Україні» і мав набути чинності 29 листопада. Відповідно військовий збір за новою ставкою мав бути утриманий лише за два дні листопада, що викликало б незручності для бізнесу. «Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини», – написав Гетманцев після виправлення колізії.

28 листопада закон про підвищення податків підписав президент Володимир Зеленський. Водночас Верховна Рада планує внести зміни до закону про підвищення податків після підписання його президентом, щоб уникнути їхнього застосування «заднім числом», повідомив раніше міністр фінансів Сергій Марченко.

27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав скасування норми про підвищення податків для ФОПів «заднім числом» у 2024 році.

Як виглядає підвищення податків