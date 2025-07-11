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«Рост без ограничений в мощностях». Как использовать производство на подряде, чтобы изучить рынок и не потерять продукт?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

6 хв читання

контрактне виробництво Turbat Mova договір підряду /Forbes Украина

Одно из преимуществ аутсорса – доступ к большому и гибкому человеческому ресурсу. Фото Forbes Украина

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Аутсорс может снизить маржу, но помогает сэкономить на ошибках при запуске производства. Как использовать эту возможность с пользой для бизнеса? Об этом рассказали на «Форуме предпринимателей Forbes 2025» соучредитель бренда туристического снаряжения Turbat Андрей Бандривский и совладелец пивоварни Mova Богдан Точка

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Быстрый доступ к экспертизе и гибкому ресурсу – так воспринимает аутсорс соучредитель Turbat и сети магазинов Gorgany Андрей Бандривский. Передав производство подрядчикам, компания смогла с 2014 года вырасти до 70 млн грн выручки в 2024-м, по данным YouControl.

У пивоварни Mova – другой опыт. После трех лет сотрудничества с подрядчиками компания запустила собственный завод в 2021 году. В прошлом году его выручка достигла 58 млн грн, на этих мощностях производят 150 л пива в месяц в 20 сортах. «Себестоимость снизилась в три раза, когда мы перешли с аутсорсинга на собственное производство», – говорит совладелец Mova Богдан Точка.

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