Аутсорс может снизить маржу, но помогает сэкономить на ошибках при запуске производства. Как использовать эту возможность с пользой для бизнеса? Об этом рассказали на «Форуме предпринимателей Forbes 2025» соучредитель бренда туристического снаряжения Turbat Андрей Бандривский и совладелец пивоварни Mova Богдан Точка

Быстрый доступ к экспертизе и гибкому ресурсу – так воспринимает аутсорс соучредитель Turbat и сети магазинов Gorgany Андрей Бандривский. Передав производство подрядчикам, компания смогла с 2014 года вырасти до 70 млн грн выручки в 2024-м, по данным YouControl.

У пивоварни Mova – другой опыт. После трех лет сотрудничества с подрядчиками компания запустила собственный завод в 2021 году. В прошлом году его выручка достигла 58 млн грн, на этих мощностях производят 150 л пива в месяц в 20 сортах. «Себестоимость снизилась в три раза, когда мы перешли с аутсорсинга на собственное производство», – говорит совладелец Mova Богдан Точка.