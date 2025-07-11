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«Ріст без обмежень у потужностях». Як використати виробництво на підряді, щоб вивчити ринок і не втратити продукт?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

6 хв читання

контрактне виробництво Turbat Mova договір підряду /Forbes Україна

Одна з переваг аутсорсу – доступ до великого і гнучкого людського ресурсу Фото Forbes Україна

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Аутсорс може знизити маржу, але допомагає зекономити на помилках при старті виробництва. Як використати цю можливість з користю для бізнесу? Розповіли на Форумі підприємців Forbes 2025 співзасновник бренду туристичного спорядження Turbat Андрій Бандрівський і співвласник броварні Mova Богдан Точка

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Швидкий доступ до експертизи і гнучкого ресурсу – так сприймає аутсорс співзасновник Turbat і мережі магазинів Gorgany Андрій Бандрівський. Передавши виробництво підрядникам, компанія змогла від 2014 року зрости до понад 70 млн грн виторгу в 2024-му, за даними YouControl.

У броварні Mova – інший досвід. Після трьох років співпраці з підрядниками компанія запустила власний завод у 2021 році. Торік його виторг сягнув 58 млн грн, на цих потужностях виготовляють 150 л пива на місяць у 20 сортах. «Собівартість знизилася втричі, коли ми перейшли з аутсорсу на власне виробництво», – каже співвласник Mova Богдан Точка.

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