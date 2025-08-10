Бренд Poelle появился в 2021 году, однако до 2024-го был скорее отдушиной для владельца, чем бизнесом: сумки изготавливали под заказ и продавали менее 20 в месяц. Через год – более 600. Что помогло быстрой трансформации Poelle – крупнейшему по выручке участнику списка Next250 2025 года в нише производства кожаных аксессуаров?

«Нашел на чердаке старенькую бабушкину сумку из Италии, распорол и сшил чехол для ножа, а из остатков – кошелек», – рассказывает совладелец Poelle Павел Попко, 28, о своем первом изделии из кожи. В 2017-м хобби переросло в бизнес: начал продавать мужские кошельки и кожаные аксессуары на маркетплейсе для хендмейд-мастеров Etsy.

В 2025 году бывший e-commerce бизнес, а ныне бренд Poelle, имеет в ассортименте 140 SKU: кожаные сумки, кошельки, косметички, ремни, которые создают на собственном производстве площадью 370 кв. м во Львовской области. Изделия продаются в столичном ЦУМе, еще в 15 мультибрендовых магазинах в семи городах Украины и онлайн.

Летом 2024-го бренд выпустил коллекцию женских сумок, которая позволила нарастить выручку в 2,5 раза – до 30 млн грн, включая продажи за рубежом, по данным компании. План на 2025-й – 80 млн грн. Как бренд вырос из нерегулярных продаж в Instagram до 600 заказов в месяц и амбиций на экспансию?

Из магазина на маркетплейсе до бренда

«Нравилось работать руками, в детстве проводил много времени в импровизированной домашней мастерской с отцом и дедушкой, делал игрушки для себя», – вспоминает Попко. В 2017-м переключился на более сложные кожаные изделия, которые решил попытаться продавать на маркетплейсе Etsy. Одолжил у отца $500 на швейную машинку и материалы, рассказывает Попко об инвестициях в бизнес. После первых успехов в 2019 году арендовал помещение и привлек на производство родных и друзей.

Буст продажам дала неожиданная рекомендация от маркетплейса в 2020 году. «Наш несессер заказали представители Etsy на осмотр в главный офис в США. Сделали съемку и включили в подборку рекомендованных платформой подарков для мужчин на Рождество», – вспоминает предприниматель. Через месяц продажи выросли с пяти до 300 в день, а оборот бизнеса – с $10 000–15 000 в месяц до $400 000, говорит Попко.

С ростом спроса пришлось увеличить команду до 50 человек. «Времени искать помещения больше не было, поэтому большинство работало стоя в цехе площадью 70 кв. м», – рассказывает он. Часть людей через полтора месяца пришлось уволить – после окончания праздников спрос начал возвращаться к обычным объемам, говорит предприниматель. Тем не менее, рекомендация Etsy дала новый толчок для развития – украинского производителя заметил зарубежный бренд аксессуаров, который искал производственные мощности для отшивки собственных изделий.

Павел Попко и Петр Лышак, совладельцы бренда Poelle Фото из личного архива

Идея трансформировать работу на маркетплейсе в бренд появилась в 2021-м во время поездки с другом и будущим партнером Петром Лышаком, 26, в Дубай. «Ходили по крупнейшему ТРЦ в мире – Dubai Mall. Между магазинами Chanel и Hermes было пустое место под аренду, загорелись глаза», – рассказывает Попко. Захотел создать нечто большее, чем просто магазин хендмейда и подарков, добавляет он. Придумал название Poelle – сочетание английского «поэзия» (Poetry) и итальянского «кожа» (Pelle) – и создал Instagram-страницу, вспоминает основатель.

Первые мужские и женские коллекции он называет пробами пера. «По качеству и дизайну они были лучше, чем изделия для маркетплейса, их делали отдельные мастера. Продавали через Instagram, но только под заказ», – говорит Попко. За неделю могли получить три-пять заказов, рекламу не использовали, лишь несколько раз пробовали работать с инфлюэнсерами, добавляет предприниматель. В 2025 году у Poelle – 54 000 подписчиков в Instagram и почти 600 проданных сумок в месяц, 80% из которых – в онлайне через собственный сайт.

Как удалось превратить нерегулярные продажи в соцсетях в бизнес?

Менеджерское плечо

Я слабый менеджер, признается Попко. В 2022 году ему на помощь пришел Лышак, до того работавший в IT-компании и имеющий опыт в бизнесе – продавал каяки онлайн. «Предложил дружески проанализировать процессы», – рассказывает он. Через два месяца помощь переросла в полноценное партнерство: выкупил долю бизнеса, говорит Лышак, не раскрывая детали соглашения.

Доля собственного бренда в производстве составляла 5%, остаток приходился на контрактных клиентов: зарубежных заказчиков и украинских брендов-конкурентов, которых предприниматели отказались назвать. Ключевая трансформация, которую Лышак привнес в Poelle, – переход от индивидуального изготовления под заказ к поточному производству. «Увеличили площадь производства до 370 кв. м, внедрили инструкции и стандарты, закупили оборудование на $70 000. Эффективность выросла в 2,5 раза», – рассказывает он.

В развитии собственного бренда сперва сосредоточились на мужской аудитории. Изделия для мужчин лучше продавались в Instagram по сравнению с женскими, объясняет выбор Лышак. Но ставка не сработала. «Не стоит заниматься бизнесом в сфере, где нет конкуренции: может случиться, что продаж там тоже нет», – говорит он. Неудачный фокус привел бренд к убыточности. «В 2024-м четыре месяца дофинансировали его из прибыли от контрактного производства», – говорит Попко, не называя конкретных цифр.

Сумки Poelle Сумки Poelle Фото предоставлено пресс-службой Сумки Poelle Сумки Poelle Предыдущий слайд Следующий слайд

Следующая ставка – женская аудитория. В августе 2024-го бренд выпустил коллекцию женских сумок, что позволило увеличить выручку с 12 млн грн в 2023-м до 30 млн грн в 2024 году, по данным компании. Для сравнения: выручка бренда женских сумок Juna, который в 2025-м тоже вошел в список Forbes Next250, – 13,8 млн грн, по данным компании. Сумки Poelle стоят от 6800 грн до 16 000 грн. Украинские конкуренты продают изделия в схожем ценовом сегменте: цены на сумки от Bagllet – 3700–18 900 грн, от Kachorovska – 7200–15 900 грн, от Juna – 8100–9900 грн.

Сравнить показатели Poelle с выручкой других брендов премиального ценового сегмента Forbes не удалось из-за отсутствия данных о них в YouControl. Малый бизнес в Украине работает в «пограничной зоне»: значительная часть компаний структурирована как ФЛП или ООО и несколько ФЛП. В списке Next250 в 2025 году таких бизнесов 35%.

Доля Poelle в производстве в 2025-м выросла до более чем 50%, от части контрактных заказчиков отказались. Переход в женский сегмент сделал бренд прибыльным, говорит Лышак. Действительно ли этого достаточно для спасения бренда? Создали продукт, который действительно хочется носить, говорит о Poelle основательница бренда одежды One By One Лидия Сметана. «У них ограниченные дропы, когда не все сразу и не для всех. Это о правильном темпе и подаче, которые создают эффект вовлеченности – вроде бы нужно успеть», – говорит она.

Сегмент одежды в Украине достаточно насыщен, а рынок аксессуаров только готовится к активному росту, считает соучредитель и CEO украинского бренда сумок NÚKOT Александр Токун. «Появление брендов с четким позиционированием и команд с опытом в производстве привлекает внимание», – говорит он о Poelle.

«Вкладываемся в продакшен, контент и продукт», – говорит Попко. На съемку коллекции в 2024-м впервые привлекли фэшн-фотографа за $5000, говорит он. $10 000 потратили на PR и инфлюэнс-маркетинг, еще $13 000 – на рекламу в Google и соцсетях, перечисляет Лышак расходы на промо первой коллекции. «Должны были спасать компанию и готовы были инвестировать в это деньги», – объясняет он. Сейчас маркетинговый бюджет компании в месяц держится на том же уровне – $25 000.

инфографика Forbes

Закрепиться в премиум-сегменте

Вслед за онлайн-успехом начали работать над физической представленностью в магазинах, рассказывает Лышак. «Первым стал шоурум Personality во Львове, были лично знакомы с владелицей. С ЦУМом удалось договориться о коллаборации в январе 2025-го», – добавляет он. Правильно выбранные партнеры, как ЦУМ, не только открывают новую аудиторию, но и закрепляют имиджевый статус бренда в премиум-сегменте, добавляет Сметана.

Не рассматриваем мировые маркетплейсы, поскольку там нет нашей целевой аудитории, говорит Лышак о планах на экспансию. В конце 2024-го компания создала юрлица в Польше и США. Вышли с MVP в виде нескольких сайтов, чтобы протестировать рынок, говорит Лышак. «Увидели хороший отзыв даже на маленьком масштабе», – говорит он, не раскрывая цифр.

Планируем развивать узнаваемость за рубежом по украинской модели: использовать рекламу в соцсетях и Google, инфлюэнс-маркетинг, добавляет совладелец. Средняя цена сумки бренда за границей – $360. Доля экспорта в выручке в 2025-м – 35%.

Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle Предыдущий слайд Следующий слайд

Два месяца назад Лышак окончил программу для украинских предпринимателей Stanford Ignite Ukraine. Понял разницу подходов: в мире компании строят с фокусом на капитализацию, а не как cash cow, рассказывает он о результате обучения. «Мы уже в процессе структурирования бизнеса, чтобы привлечь инвестиции для масштабирования на рынки США, ЕС и Азии», – добавляет он.

Первые успехи в экспансии уже есть – договорились о сотрудничестве с магазином в Бельгии, ведем переговоры с ритейлерами в США и ЕС, говорит Лышак, не раскрывая детали. Через 10 лет он видит Poelle компанией с капитализацией в $1 млрд. «Не хотим нишеваться только в сумках, планируем стать полноценным фэшн-брендом», – говорит об амбициях Попко.