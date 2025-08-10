Бренд Poelle зʼявився у 2021 році, проте до 2024-го був радше віддушиною для власника, ніж бізнесом: сумки виготовляли під замовлення і продавали менше 20 на місяць. Через рік – понад 600. Що допомогло швидкій трансформації Poelle – найбільшому за виторгом учаснику списку Next250 2025 року в ніші виробництва шкіряних аксесуарів?

«Знайшов на горищі стареньку бабусину сумку з Італії, розпоров і пошив чохол для ножа, а із залишків – гаманець», – розповідає співвласник Poelle Павло Попко, 28, про свій перший виріб зі шкіри. У 2017-му хобі переросло у бізнес: почав продавати чоловічі гаманці та шкіряні аксесуари на маркетплейсі для хендмейд-майстрів Etsy.

У 2025-му колишній e-commerce бізнес, а нині бренд Poelle, має в асортименті 140 SKU: шкіряні сумки, гаманці, косметички, ремені, які створюють на власному виробництві площею 370 кв. м у Львівській області. Вироби продаються у столичному ЦУМі, ще в 15 мультибрендових магазинах в семи містах України та онлайн.

Влітку 2024-го бренд випустив колекцію жіночих сумок, яка дозволила наростити виторг у 2,5 раза – до 30 млн грн, включно із продажами за кордоном, за даними компанії. План на 2025-й – 80 млн грн. Як бренд виріс із нерегулярних продажів у Instagram до 600 замовлень на місяць і амбіцій на експансію?

З магазину на маркетплейсі до бренду

«Подобалося працювати руками, в дитинстві проводив багато часу в імпровізованій домашній майстерні з батьком і дідусем, робив іграшки для себе», – згадує Попко. У 2017-му переключився на складніші вироби зі шкіри, які вирішив спробувати продавати на маркетплейсі Etsy. Позичив у батька $500 на швейну машинку і матеріали, розповідає Попко про інвестиції в бізнес. Після перших успіхів у 2019 році орендував приміщення, залучивши на виробництво рідних і друзів.

Буст продажам дала раптова рекомендація від маркетплейсу у 2020 році. «Наш несесер замовили представники Etsy на огляд у головний офіс у США. Зробили зйомку і включили у добірку рекомендованих платформою подарунків для чоловіків на Різдво», – згадує підприємець. За місяць продажі виросли з п’яти до 300 на день, а оборот бізнесу – з $10 000–15 000 на місяць до $400 000, каже Попко.

Зі збільшенням попиту довелося збільшити команду до 50 людей. «Часу шукати більше приміщення не було, тому більшість працювали стоячи у цеху площею 70 кв. м», – розповідає він. Частину людей за півтора місяця довелося звільнити – після закінчення свят попит почав повертатися до звичайних обсягів, каже підприємець. Проте рекомендація Etsy дала новий поштовх для розвитку – українського виробника помітив закордонний бренд аксесуарів, який шукав виробничі потужності для відшиття власних виробів.

Павло Попко і Петро Лишак, співвласники бренду Poelle Фото з особистого архіву

Ідея трансформувати роботу на маркетплейсі у бренд зʼявилася у 2021-му під час поїздки з другом і майбутнім партнером Петром Лишаком, 26, у Дубай. «Гуляли по найбільшому ТРЦ у світі – Dubai Mall. Між магазинами Chanel і Hermes було порожнє місце під оренду, загорілись очі», – розповідає Попко. Захотів створити щось більше, ніж просто магазин хендмейду і подарунків, додає він. Вигадав назву Poelle – поєднання англійського «поезія» (Poetry) й італійського «шкіра» (Pelle) – та створив Instagram-сторінку, згадує засновник.

Перші чоловічі та жіночі колекції він називає пробами пера. «За якістю і дизайном вони були краще, ніж вироби для маркетплейсу, їх виготовляли окремі майстри. Продавали через Instagram, але лише під замовлення», – говорить Попко. За тиждень могли отримати три-п’ять замовлень, рекламу не використовували, лише кілька разів пробували працювати з інфлюенсерами, додає підприємець. У 2025-му у Poelle – 54 000 підписників в Instagram та майже 600 проданих сумок на місяць, 80% із яких – в онлайні через власний сайт.

Як вдалося перетворити нерегулярні продажі в соцмережах у бізнес?

Менеджерське плече

Я слабкий менеджер, зізнається Попко. У 2022 році йому на допомогу прийшов Лишак, який до того працював в IT-компанії та мав досвід у бізнесі – продавав каяки онлайн. «Запропонував по-дружньому проаналізувати процеси», – розповідає він. За два місяці допомога переросла у повноцінне партнерство: викупив частку бізнесу, каже Лишак, не розкриваючи деталі угоди.

Частка власного бренду у виробництві складала 5%, залишок припадав на контрактних клієнтів: закордонних замовників та українських брендів-конкурентів, яких підприємці відмовилися назвати. Ключова трансформація, яку Лишак привніс в Poelle, – перехід від індивідуального виготовлення під замовлення до потокового виробництва. «Збільшили площу виробництва до 370 кв. м, впровадили інструкції і стандарти, закупили обладнання на $70 000. Ефективність виросла у 2,5 раза», – розповідає він.

У розвитку власного бренду спершу зосередилися на чоловічій аудиторії. Вироби для чоловіків краще продавалися в Instagram порівняно з жіночими, пояснює вибір Лишак. Але ставка не спрацювала. «Не варто займатися бізнесом у сфері, де немає конкуренції: може статися, що продажів там теж немає», – каже він. Невдалий фокус привів бренд до збитковості. «У 2024-му чотири місяці дофінансовували його з прибутку від контрактного виробництва», – говорить Попко, не називаючи конкретних цифр.

Сумки Poelle Сумки Poelle Фото надано пресслужбою Сумки Poelle Сумки Poelle

Наступна ставка – жіноча аудиторія. У серпні 2024-го бренд випустив колекцію жіночих сумок, яка дозволила виростити виторг з 12 млн грн у 2023-му до 30 млн грн у 2024 році, за даними компанії. Для порівняння: виторг бренду жіночих сумок Juna, який у 2025-му теж увійшов до списку Forbes Next250, – 13,8 млн грн, за даними компанії. Сумки Poelle коштують від 6800 грн до 16 000 грн. Українські конкуренти продають вироби у схожому ціновому сегменті: ціни на сумки від Bagllet – 3700–18 900 грн, від Kachorovska – 7200–15 900 грн, від Juna – 8100–9900 грн.

Порівняти показники Poelle з виторгом інших брендів преміального цінового сегмента Forbes не вдалося через відсутність даних про них в YouControl. Малий бізнес в Україні працює у «прикордонній зоні»: значна частина компаній структуровані як ФОПи або ТОВ і кілька ФОПів. У списку Next250 2025 року таких бізнесів 35%.

Частка Poelle у виробництві у 2025-му виросла до понад 50%, від частини контрактних замовників відмовилися. Перехід у жіночий сегмент зробив бренд прибутковим, каже Лишак. Чи дійсно цього достатньо для порятунку бренду? Створили продукт, який справді хочеться носити, говорить про Poelle засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана. «У них обмежені дропи, коли не все одразу і не для всіх. Це про правильний темп і подачу, які створюють ефект залученості – ніби треба встигнути», – каже вона.

Сегмент одягу в Україні доволі насичений, а ринок аксесуарів лише готується до активного зростання, вважає співзасновник та CEO українського бренду сумок NÚKOT Олександр Токун. «Поява брендів із чітким позиціюванням та команд із досвідом у виробництві привертає увагу», – говорить він про Poelle.

«Вкладаємось у продакшн, контент і продукт», – каже Попко. На зйомку колекції у 2024-му вперше залучили фешн-фотографа за $5000, каже він. $10 000 витратили на PR та інфлюенс-маркетинг, ще $13 000 – на рекламу в Google і соцмережах, перелічує Лишак витрати на промо першої колекції. «Мусили рятувати компанію і готові були інвестувати в це гроші», – пояснює він. Зараз маркетинговий бюджет компанії на місяць тримається на такому самому рівні – $25 000.

Закріпитись у преміумсегменті

Слідом за онлайн-успіхом почали працювати над фізичною представленістю в магазинах, розповідає Лишак. «Першим став шоурум Personality у Львові, були особисто знайомі з власницею. Із ЦУМом вдалося домовитися про колаборацію у січні 2025-го», – додає він. Правильно обрані партнери, як ЦУМ, не лише відкривають нову аудиторію, а й закріплюють іміджевий статус бренду в преміумсегменті, додає Сметана.

Не розглядаємо світові маркетплейси, оскільки там немає нашої цільової аудиторії, каже Лишак про плани на експансію. В кінці 2024-го компанія створила юрособи в Польщі та США. Вийшли з MVP у вигляді кількох сайтів, щоб протестувати ринок, каже Лишак. «Побачили хороший відгук навіть на маленькому масштабі», – говорить він, не розкриваючи цифр.

Плануємо розвивати впізнаваність за кордоном за українською моделлю: використовувати рекламу в соцмережах та Google, інфлюенс-маркетинг, додає співвласник. Середня ціна сумки бренду за кордоном – $360. Частка експорту у виторгу у 2025-му – 35%.

Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle Сумки Poelle

Два місяці тому Лишак закінчив програму для українських підприємців Stanford Ignite Ukraine. Усвідомив різницю підходів: у світі компанії будують із фокусом на капіталізацію, а не як cash cow, розповідає він про результат навчання. «Ми вже в процесі структурування бізнесу, щоб залучити інвестиції для масштабування на ринки США, ЄС та Азії», – додає він.

Перші успіхи в експансії вже є – домовилися про співпрацю з магазином у Бельгії, ведемо переговори з ритейлерами в США і ЄС, каже Лишак, не розкриваючи деталі. За 10 років він бачить Poelle компанією з капіталізацією в $1 млрд. «Не хочемо нішуватися лише в сумках, плануємо стати повноцінним фешн-брендом», – говорить про амбіції Попко.