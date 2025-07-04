Как соцсети меняют мир телевидения? Почему самым крупным телегруппам нужно создать единую дистрибьюторскую платформу? Как смотрят телевизор украинцы? Об этом во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine рассказал президент Ocean Media Plus Андрей Партыка

Президент Ocean Media Plus, продающий рекламу на каналах группы Starlight Media, Андрей Партыка, 55, оказался в этой сфере не сразу. В 1990-х он был участником группы «Браты Гадюкины». Музыку не оставляет – она помогает ему сохранять психологическую устойчивость.

Есть ли о чем беспокоиться? «Наши показатели за первое полугодие 2025 года не соответствуют планам», – говорит Партыка. Основная проблема – ситуация на фармацевтическом рынке. Однако он настроен оптимистично – по итогам года выручка Ocean Media Plus должна вырасти на 5%.