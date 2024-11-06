Electro Cable Group семьи Черняков продает украинский кабель Siemens и Deutsche Bahn, а теперь запустила завод в Польше. Во сколько это ей обошлось?

Запорожская Electro Cable Group, один из крупнейших производителей цветных металлов в Украине, оправилась от падения в 2022-м. Компания переориентировала производство на экспорт и запустила завод в Польше. На что она рассчитывает
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«В июне на нашем польском заводе изготовили первый метр кабеля», – говорит Евгений Бойко, финансовый директор Electro Cable Group и СЕО польской «дочки» группы.
В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Владеют группой через кипрскую Hollymoon два Александра Черняка – дедушка и внук. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.
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