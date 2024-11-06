Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Два Олександри Черняки – дідусь та онук – володіють Electro Cable Group /Александр Чекменев
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Electro Cable Group семьи Черняков продает украинский кабель Siemens и Deutsche Bahn, а теперь запустила завод в Польше. Во сколько это ей обошлось?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

Electro Cable Group Черняков стала крупнейшим экспортером медного кабеля и запустила завод в Польше. На что она рассчитывает Фото Александр Чекменев

Запорожская Electro Cable Group, один из крупнейших производителей цветных металлов в Украине, оправилась от падения в 2022-м. Компания переориентировала производство на экспорт и запустила завод в Польше. На что она рассчитывает

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

«В июне на нашем польском заводе изготовили первый метр кабеля», – говорит Евгений Бойко, финансовый директор Electro Cable Group и СЕО польской «дочки» группы.

В Украине Electro Cable Group объединяет два завода: Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ) и запущенный в июне 2022-го завод в Ивано-Франковске. Владеют группой через кипрскую Hollymoon два Александра Черняка – дедушка и внук. Основатель алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк входит в наблюдательный совет компании.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине