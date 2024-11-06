Electro Cable Group родини Черняків продає український кабель Siemens і Deutsche Bahn, а тепер запустила завод у Польщі. У скільки їй це обійшлося?

Запорізька Electro Cable Group , один із найбільших виробників кольорових металів в Україні, оговталася від падіння у 2022-му. Компанія переорієнтувала виробництво на експорт і запустила завод у Польщі. На що вона розраховує

«У червні на нашому польському заводі виробили перший метр кабелю», – каже Євген Бойко, фінансовий директор Electro Cable Group і СЕО польської «дочки» групи.

В Україні Electro Cable Group обʼєднує два заводи: Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ) і запущений у червні 2022-го завод в Івано-Франківську. Володіють групою через кіпрську Hollymoon два Олександри Черняки – дідусь та онук. Засновник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк входить до наглядової ради компанії.