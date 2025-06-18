Кому OTP Leasing раздает €50 млн, что мешает компании расти быстрее и как трудности в украинско-венгерских отношениях влияют на лизинговый бизнес? Рассказал генеральный директор OTP Leasing Андрей Павлушин, 52, в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным»

Прямая речь Андрея Павлушина сокращена и отредактирована для понятности.

Почему лизинг – это «секси»

Сейчас у нас 2500 клиентов. До конца года надеемся привлечь минимум 3000. Однако это не главный показатель нашей деятельности. Для нас важна сумма проданных денег. Хотим, чтобы наши деньги шли не к двум-трем крупным финансовым или промышленным группам страны, а в сотни рук. «Средний чек» наших клиентских сделок – $100 000–150 000.

Программа по IFC на €50 млн предусматривает распределение рисков. Мы их делим 50 на 50. Так мы можем быть смелее в финансировании техники и клиентов из прифронтовых областей. 10% от общей суммы программы, а это €5 млн, предусмотрено на субсидирование клиентов, покупающих экологически чистую технику.

На практике это работает следующим образом. Пусть какой-нибудь гибридный автомобиль стоит €30 000. Клиент вносит первые €7000 платежа за него. Мы со своей стороны прилагаем еще €23 000. €2300 от этой суммы – субсидия для клиента за то, что он решился приобрести «зеленую» технику. Это достаточно нетипичная практика для Украины.

Люблю сравнивать лизинг со спортом. Если банкинг – это футбол, то лизинг – баскетбол. Там проще играть, меньше игроков, а забитых мячей – больше.

Мы финансируем железо, транспорт и сельхозтехнику. Как клиент попадает к нам? Сначала он горит идеей купить что-нибудь. К примеру, новенький трактор. Денег на него у клиента не хватает. Именно тогда в игру вступаем мы. Быстро обрабатываем запрос и так же быстро даем ответ. И уже через две-три недели трактор служит клиенту.

Вызовы большой войны и изменение профиля клиента

Если бы не полномасштабное вторжение, сейчас бы было минимум 25 млрд грн в портфеле, вместо 14. У нас был четкий план на 2022 год. В год перед большой войной продали новый бизнес на $364 млн, это $1 млн каждый календарный день. В марте 2022-го ничего не продали, год закончили с цифрой в $100 млн.

Капитальные инвестиции нуждаются в уверенности в будущем. Поэтому я люблю говорить, что мы финансируем оптимизм. В условиях войны бизнес-оптимизма немного, сейчас период полной неопределенности.

OTP присутствует в 14 странах мира, и наши иностранные коллеги хорошо выросли за последние три с половиной года, пока мы стояли на месте. Особенно Словения. Там население 2 млн, а компания заключила сделок на €500 млн.

Акционеры нас успокаивают, говорят, что мир принесет стремительный рост. Послевоенное восстановление Украины потребует тяжелой техники, и много. Мы ее и предоставим.

До войны наиболее активными регионами в лизинге были Киев и Киевская область. За ними следовала Днепропетровская область. После февраля 2022 года географический акцент сместился. Хотя Киев до сих пор на первом месте, на втором оказались западные области, в лидеры выбилась Львовская. Это связано в первую очередь с релокацией бизнесов.

Производители дронов все чаще смотрят на тяжелую технику. Но с ними мы пока работать не можем, в кредитной политике IFC и ЕБРР стоит запрет.

Нашими потенциальными клиентами остались игроки перерабатывающей и пищевой промышленности, FMCG-компании. К сотрудничеству с малым и средним бизнесом мы тоже открыты.

Нас интересуют все предложения выше $20 000. Наша миссия – расти вместе с клиентами. Она зафиксирована в нашем девизе – «OTP Leasing. Финансируем будущее».

Отношения с регулятором и дивиденды

По сравнению с Нацкомфинуслуг, который регулировал нашу деятельность до 2020-го, Нацбанк – это совсем иной уровень требований и профессионализма. Мы отчитываемся регулятору почти каждую неделю. Это сложно.

Два аудита от Нацбанка – расчет кредитного риска и финансовый мониторинг – прошли успешно и без штрафов. Как складывается у малых компаний с Нацбанком – не могу сказать, но им точно не легче.

В 2013 году мы впервые попали на страницы Forbes после приобретения портфеля компании ING Leasing. Это было соглашение на $65 млн. Впоследствии купили Euro Leasing за $10 млн. Эти две покупки укрепили наш статус как лидера рынка.

Когда я пришел в OTP Leasing, группа владела активами на €15 млрд, сейчас в ее распоряжении активов на €100 млрд. Equity ratio, то есть коэффициент собственного капитала, составляет 14-15% при необходимых 6%.

Мы выплачиваем не более 1 млн дивидендов в месяц. С ними проблем у нас нет.

Влияние политики Орбана и выход из российского рынка

Группа OTP – это частная компания, не имеющая государственного венгерского капитала. Мы никак не зависим от действующего правительства, у нас только частные акционеры Венгрии, Франции, США, Британии. Что касается политической ситуации, то скажу только, что население Будапешта – проевропейское. Фразы, звучащие в венгерском правительстве – театральное представление, обострение перед выборами. Мы на все смотрим флегматично.

Я не принимаю решения группы, поэтому комментировать деятельность группы в России мне сложно. Там действует только OTP Банк, его фокус – это финансирование кэш-кредитов. Банкам трудно выходить из России, для этого им нужна личная подпись Путина. Поэтому там до сих пор сидят, кроме нас, и Райффайзен, и Citi.

Акционеры OTP Group готовы продать банк за €250 млн, это вдвое дешевле его капитала. Есть покупатели, нужно пройти комплаенс. На все необходимо время.

Самый успешный бизнес-кейс 2024-го и вклад в победу

Мы пошли в «5–7–9». Мы можем предложить клиентам 10% кэшбека согласно программе ЕБРР, а также льготные кредиты. Это двойной стимул.

В первые дни вторжения пригнали 100 машин для «Азова», всего армии передали 150-160 автомобилей. Сумма нашей помощи войску – 120 млн грн. Шесть коллег сейчас на службе. Мы обеспечиваем их всем необходимым. И верим в победу.