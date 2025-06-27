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«Glovo – это маркетплейс». Как меняется самый крупный в Украине сервис доставки еды и продуктов. Интервью с соучредителем Glovo Сашей Мишо и CEO украинского офиса Мариной Павлюк

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

7 хв читання

Соучредитель Glovo Саша Мишо и CEO украинского офиса Марина Павлюк. /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Соучредитель Glovo Саша Мишо и CEO украинского офиса Марина Павлюк. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Украина – третий самый большой рынок компании Glovo после Испании и Италии. В 2024 году ее выручка в нашей стране выросла на треть, до 3 млрд грн. В чем секрет, какая категория продуктов растет больше всего и как изменится ассортимент через пять лет?

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Более четверти украинцев используют сервис доставки Glovo, а постоянные клиенты заказывают в среднем раз в месяц. И не только еду. Среди 12 000 партнеров Glovo – аптеки, магазины канцтоваров, игрушек, цветов, сексшопы и т.д. Сегмент non-food растет быстрее, чем доставка еды, за пять лет пропорция food и non food может сравняться.

Ежегодно компания инвестирует в Украину примерно $20 млн, финансирует стартапы и поддерживает пострадавшие от разрушений заведения.

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