Україна – третій найбільший ринок компанії Glovo після Іспанії та Італії. У 2024 році її виторг в нашій країні зріс на третину, до 3 млрд грн. У чому секрет, яка категорія продуктів зростає найбільше і як зміниться асортимент через п'ять років?

Більше чверті українців користуються сервісом доставки Glovo, а постійні клієнти замовляють у середньому раз на місяць. І не лише їжу. Серед 12 000 партнерів Glovo – аптеки, магазини канцтоварів, іграшок, квітів, сексшопи тощо. Сегмент non-food зростає швидше, ніж доставка їжі, за п’ять років пропорція food і non food може зрівнятися.

Щороку компанія інвестує в Україну приблизно $20 млн, фінансує стартапи і підтримує заклади, що постраждали від руйнувань.