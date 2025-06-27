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«Glovo – це маркетплейс». Як змінюється найбільший в Україні сервіс доставки їжі та продуктів. Інтервʼю зі співзасновником Glovo Сашею Мішо і CEO українського офісу Мариною Павлюк

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

7 хв читання

Співзасновник Glovo Саша Мішо і CEO українського офісу Марина Павлюк. /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Співзасновник Glovo Саша Мішо і CEO українського офісу Марина Павлюк. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Україна – третій найбільший ринок компанії Glovo після Іспанії та Італії. У 2024 році її виторг в нашій країні зріс на третину, до 3 млрд грн. У чому секрет, яка категорія продуктів зростає найбільше і як зміниться асортимент через п'ять років?

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Більше чверті українців користуються сервісом доставки Glovo, а постійні клієнти замовляють у середньому раз на місяць. І не лише їжу. Серед 12 000 партнерів Glovo – аптеки, магазини канцтоварів, іграшок, квітів, сексшопи тощо. Сегмент non-food зростає швидше, ніж доставка їжі, за п’ять років пропорція food і non food може зрівнятися.

Щороку компанія інвестує в Україну приблизно $20 млн, фінансує стартапи і підтримує заклади, що постраждали від руйнувань.

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