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Гра на похилому полі. Американець Річард Дейтс понад чверть століття вдало інвестував у проблемні фінансові активи по всьому світу. Як він став власником найбільшого виробника зеленої енергії в Україні?

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

12 хв читання

Річард Дейтс, 59, засновник хеджфонду VR Capital, якому належить Elementum Energy, лідер виробництва зеленої електроенергії в Україні. Фото: Марʼяна Шафро для Forbes Ukraine

Річард Дейтс, 59, засновник хеджфонду VR Capital, якому належить Elementum Energy, лідер виробництва зеленої електроенергії в Україні. Фото: Марʼяна Шафро для Forbes Ukraine

Річард Дейтс десятиліттями будував бізнес на проблемних боргах. Спроба зробити те саме в Україні привела його в реальний сектор та зелену генерацію

«Найбільший ризик для альтернативної енергетики в Україні – це не війна, а уряд», – сенсаційно заявив засновник хеджфонду VR Capital Річард Дейтс, 59. Йому належить найбільший виробник зеленої електроенергії в Україні Elementum Energy, який у 2024 році обійшов багаторічного лідера – ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова.

Зеленій генерації ДТЕК не пощастило – майже половина потужностей опинилася в окупації. Але й американець зробив чимало задля лідерства: він ледь не єдиний з іноземних інвесторів в українську «зеленку», хто продовжує будувати під час повномасштабної війни.

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