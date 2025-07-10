Сеть Varus запускает отдельную структуру для онлайн-продаж. В компании появятся маркетплейс, доставка по подписке и интеграция с «умным домом». Развивать проект будет отдельная от сети команда. Сможет ли Varus изменить правила игры на рынке e-grocery?

Сеть супермаркетов Varus меняет подход к онлайн-продажам. С июля компания реализует новую стратегию в e-commerce – для этого создается отдельная структура с собственной IT-командой, маркетингом, курьерской доставкой и продуктовым маркетплейсом, рассказывает CEO направления Олег Спирин.

«Первым партнером будет сам Varus, но хотим привлечь тех, кого нет на полках наших супермаркетов», – говорит он.