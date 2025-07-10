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Еда по подписке. Varus запускает маркетплейс с инвестициями в $30 млн. Как он будет конкурировать с «Сильпо» и АТБ?

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Varus /Shutterstock

В 2026 году сеть супермаркетов Varus запустит свой маркетплейс с доставкой Фото Shutterstock

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Сеть Varus запускает отдельную структуру для онлайн-продаж. В компании появятся маркетплейс, доставка по подписке и интеграция с «умным домом». Развивать проект будет отдельная от сети команда. Сможет ли Varus изменить правила игры на рынке e-grocery?

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Сеть супермаркетов Varus меняет подход к онлайн-продажам. С июля компания реализует новую стратегию в e-commerce – для этого создается отдельная структура с собственной IT-командой, маркетингом, курьерской доставкой и продуктовым маркетплейсом, рассказывает CEO направления Олег Спирин.

«Первым партнером будет сам Varus, но хотим привлечь тех, кого нет на полках наших супермаркетов», – говорит он.

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