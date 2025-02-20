Модная украинизация. Андре Тан открыл два магазина в Польше и нацелился на Германию и Молдову. На что он рассчитывает?

Модельер и владелец одноименной сети магазинов Андре Тан в конце 2024 года открыл первый магазин в Польше. В планах – продолжить европейскую экспансию. Заинтересуют ли дизайнерские коллекции Андре Тана европейцев?

За 15 лет в украинской фэшн-индустрии модельер и основатель одноименной сети магазинов Андре Тан построил собственную франчайзинговую сеть и наконец решился на международную экспансию. В начале декабря 2024 года открылся первый магазин бренда в Польше.

В планах на 2025-й – открытие торговых точек в Молдове и немецком Франкфурте-на-Майне.