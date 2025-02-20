Модна українізація. Андре Тан відкрив два магазини у Польщі та націлився на Німеччину і Молдову. На що він розраховує?

Модельєр та власник однойменної мережі магазинів Андре Тан наприкінці 2024 року відкрив перший магазин у Польщі. В планах – продовжити європейську експансію. Чи зацікавлять дизайнерські колекції Андре Тана європейців?

За 15 років в українській фешн індустрії модельєр і засновник однойменної мережі магазинів Андре Тан побудував власну франчайзингову мережу і нарешті наважився на міжнародну експансію. На початку грудня 2024 року відкрився перший магазин бренду в Польщі.

У планах на 2025-й – відкриття торгових точок у Молдові та німецькому Франкфурті-на-Майні.