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Модна українізація. Андре Тан відкрив два магазини у Польщі та націлився на Німеччину і Молдову. На що він розраховує?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

2 хв читання

Андре Тан відкрив два магазини у Польщі /надано пресслужбою

Андре Тан відкрив два магазини у Польщі. Фото надано пресслужбою

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Модельєр та власник однойменної мережі магазинів Андре Тан наприкінці 2024 року відкрив перший магазин у Польщі. В планах – продовжити європейську експансію. Чи зацікавлять дизайнерські колекції Андре Тана європейців?

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За 15 років в українській фешн індустрії модельєр і засновник однойменної мережі магазинів Андре Тан побудував власну франчайзингову мережу і нарешті наважився на міжнародну експансію. На початку грудня 2024 року відкрився перший магазин бренду в Польщі.

У планах на 2025-й – відкриття торгових точок у Молдові та німецькому Франкфурті-на-Майні. 

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