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С 31 июля потолок цен на электроэнергию в вечерние часы вырос более чем в 1,5 раза. Кто на этом заработает больше всех и когда ограничения цен отменят?
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 июля повысила максимально разрешенный уровень цен на электроэнергию (прайс-кепы) в часы вечернего пика потребления на 66% на основном рынке («на сутки вперед») – до 15 006 грн за МВт⋅ч, и на 60% – на вспомогательном рынке («балансирующем») – до 16 000 грн за МВт⋅ч.
Изменения вступают в силу 31 июля.
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