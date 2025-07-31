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Выиграют ДТЭК, «Центрэнерго» и «Укргидроэнерго». В Украине выросла предельная цена электроэнергии для бизнеса. Какова цель и когда снимут ограничения?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Ціни на електроенергію /Shutterstock

Прайс-кепы на электроэнергию должны быть отменены в Украине до конца 2027-го. Фото Shutterstock

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С 31 июля потолок цен на электроэнергию в вечерние часы вырос более чем в 1,5 раза. Кто на этом заработает больше всех и когда ограничения цен отменят?

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 25 июля повысила максимально разрешенный уровень цен на электроэнергию (прайс-кепы) в часы вечернего пика потребления на 66% на основном рынке («на сутки вперед») – до 15 006 грн за МВт⋅ч, и на 60% – на вспомогательном рынке («балансирующем») – до 16 000 грн за МВт⋅ч.

Изменения вступают в силу 31 июля.

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