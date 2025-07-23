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Рестораторы vs Salmonella enteritidis. Массовое отравление в «Китайском привете» – не первый и не второй подобный кейс на рынке. Почему рестораны доводят гостей до больницы

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Китайський привіт ресторани Львів Київ /Иллюстрация Алина Кохан

Из-за сальмонеллеза в «Китайском привете» во Львовской больнице оказалось 75 человек. Фото Иллюстрация Алина Кохан

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Первое заведение Михаила Кацурина во Львове «Китайский привет», открывшееся в июле, проработало несколько дней: его закрыли из-за массового отравления людей. Подобные инциденты происходили и в крупных сетях: «Евразии», !FEST, «Мафии» и «Якитории». Почему это происходит?

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«Китайский привет» во Львове начал работу 9 июля 2025 года. И сразу стал популярным. «У ресторана очереди фиксируются уже третий день», – написал 13 июля на своей Instagram-странице совладелец сети ресторанов «Приветы» Михаил Кацурин.

Через два дня после сообщения в инфекционную больницу Львова попали первые пострадавшие. Сначала их было 12, по состоянию на 21 июля – 75, в том числе девять детей. Среди них оказался и сам Кацурин.

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