Первое заведение Михаила Кацурина во Львове «Китайский привет», открывшееся в июле, проработало несколько дней: его закрыли из-за массового отравления людей. Подобные инциденты происходили и в крупных сетях: «Евразии», !FEST, «Мафии» и «Якитории». Почему это происходит?

«Китайский привет» во Львове начал работу 9 июля 2025 года. И сразу стал популярным. «У ресторана очереди фиксируются уже третий день», – написал 13 июля на своей Instagram-странице совладелец сети ресторанов «Приветы» Михаил Кацурин.

Через два дня после сообщения в инфекционную больницу Львова попали первые пострадавшие. Сначала их было 12, по состоянию на 21 июля – 75, в том числе девять детей. Среди них оказался и сам Кацурин.