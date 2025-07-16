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Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении, которое открыл во Львове всего три дня назад

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Михаил Кацурин во время открытия ресторана во Львове Фото: Instagram

Михаил Кацурин во время открытия ресторана во Львове Фото: Instagram

Украинский ресторатор Михаил Кацурин сообщил о массовом отравлении в своем ресторане во Львове, где пострадал и он сам. Предварительная причина – десерты с яичным кремом. Об этом Кацурин написал на своей странице в Instagram 16 июля.

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Подробности

  • По словам Кацурина, 11 гостей сообщили о симптомах отравления после посещения ресторана «Китайский Привет», открывшегося во Львове только 13 июля.
  • Сам ресторатор также попал в инфекционное отделение из-за плохого самочувствия. Предварительно причиной отравления могли стать яйца или яичный крем, использованный в десертах 14 и 15 июля.
  • Ресторан приостановил работу до выяснения всех обстоятельств. Кацурин обещает покрыть расходы на лечение всех, кто обратился за помощью. Он призвал других пострадавших обращаться через директ Instagram-аккаунта @china.hi.
  • Санитарная служба проверила персонал, рабочие поверхности и продукты. Результаты ожидаются в ближайшее время и будут обнародованы.
  • Все продукты в ресторане будут утилизированы независимо от результатов проверки. Команда ресторана обещает информировать общественность о результатах расследования и дальнейших действиях.
  • Кацурин отметил, что его сеть ресторанов, работающая уже 10 лет и обслуживающая около 500 000 гостей ежегодно, всегда уделяла особое внимание качеству продуктов, стандартизации процессов и безопасности. Однако, по его словам, летом в ресторанах Украины фиксируют «вспышки» инфекционных заболеваний, и в этот раз проблема затронула их заведение.
  • Ресторатор пообещал сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Контекст

Михаил Кацурин – украинский ресторатор, гастроблогер и музыкант, соучредитель сети ресторанов, специализирующейся на аутентичной азиатской кухне, в частности китайской, вьетнамской, тайской и японской. Кацурин начал ресторанный бизнес в 2016 году вместе с бывшей супругой Дашей Кацуриной. За семь лет они открыли несколько заведений, которые стали популярны среди киевлян и гостей города.

Сеть работала в Киеве, но 13 июля ресторатор сообщил об открытии своего нового ресторана в центре Львова. Кацурин расширил сеть своих ресторанов, открыв «Китайский Привет».

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