Когда бизнес объединяется и действует четко и решительно, его голос становится влиятельным, объясняет важность работы союзов Наталья Микольская, исполнительный директор союза Diia.City United. Чем объединения и союзы могут помочь бизнесу сегодня?

В ночь на 16 января 2025 года мы узнали, что парламент в очередной раз меняет правила игры для бизнеса. На этот раз – через изменения в Уголовный процессуальный кодекс и Закон «О прокуратуре». Они несли потенциальные риски для украинского бизнеса: нарушение принципа презумпции невиновности, принципа состязательности сторон и возложение бремени доказывания на сторону защиты, что существенно влияет на бизнес-среду Украины. Мы понимали: времени мало.

Я срочно созвала обсуждение со стратегическим советом Diia.City United, и через несколько часов мы сформировали позицию и подготовили заявление. В 9:30 утра мы опубликовали официальную позицию союза, к которой присоединились еще 14 бизнес-объединений.

В заявлении были приведены комментарии к каждому пункту с объяснением потенциальных последствий и призыв не поддерживать указанные законопроекты. Стейтмент был оперативно разослан всем парламентским фракциям. Его подхватили ключевые медиа – около 50 упоминаний в СМИ.

Тогда этот вопрос так и не был вынесен на рассмотрение парламента, потому что не хватило голосов. Это не о везении – это о силе, которую имеет голос бизнеса, когда он звучит четко и решительно. Не в кулуарах и на встречах, а публично.

Осознать силу объединения

Влиятельные бизнес-объединения не создаются по требованию доноров или правительства. Они рождаются тогда, когда сами предприниматели осознают – пора действовать вместе.

Так образовался и наш союз Diia.City United. Шесть основателей ведущих продуктовых технологических компаний объединились, потому что поняли – каждому из нас нужен более сильный голос. Они начали сплачивать вокруг себя компании с подобными ценностями и условиями, готовыми не только расти, но и строить экосистему. А это работа 24/7.

И эта работа уже приносит результат.

За первый год работы союза мы:

инициировали и ввели 11 законодательных и регуляторных изменений;

инициировали восемь влиятельных публичных позиций относительно законодательного регулирования, которые легли в основу парламентских обсуждений;

защитили интересы компаний-участников в трех кейсах, используя механизм коллективной безопасности для компаний-участников;

разработали более 340 запросов участников, обеспечивая индивидуальный и комплексный подход и шеринг решений среди членов союза.

К примеру, Diia.City United участвовал в разработке и продвижении ключевого для технологического сектора законопроекта №9319 о развитии и совершенствовании специального пространства для технологического и ІТ-бизнеса «Дія.City». Он был принят Верховной Радой в декабре 2024 года.

По запросу наших участников мы также присоединились к внедрению системы «єБронювання». Поддержали инициативу законопроекта №10439 о реформировании Бюро экономической безопасности Украины как первого шага для изменения правового поля взаимодействия между правоохранительными органами и бизнесом. Это инициатива, которую бизнес поддерживал вместе с международными партнерами. В июне 2024-го парламент принял этот документ.

Собрали перечень и акцентировали на необходимости изменений в налогообложении и улучшения регулирования пространства «Дія.City», и нам удалось внедрить более половины текущих запросов бизнеса в законопроекте №9319.

Продвигали переход на диджитальное бронирование работников для ускорения, упрощения и уменьшения человеческого фактора в этих процессах. Отстаивали необходимость сохранения гарантий действия условий деятельности резидентов «Дія.City».

Это примеры того, как работает адвокация, когда она жива, постоянна и основана на реальном запросе бизнеса.

Все это не случайные победы. Это результат системной работы с проблемами и вопросами бизнеса: от сбора проблем, их систематизации, обсуждения, поиска решений, подготовки законодательных инициатив до продвижения их принятия. Именно так работают эффективные бизнес-объединения.

Несмотря на отсутствие официальной статистики по количеству бизнес-ассоциаций в отношении к общему количеству бизнесов, открытые источники позволяют сделать сравнительный анализ. В США и странах ЕС в среднем функционирует около одного бизнес-объединения на каждые 550 предприятий. В Украине этот показатель существенно ниже – одно бизнес-объединение на примерно 4500 бизнесов.

Это не просто цифры – это индикатор уровня самоорганизации предпринимателей, готовность влиять на правила игры и формировать экономическую среду. Поэтому поддержка, усиление и развитие эффективных бизнес-объединений в Украине – стратегически важная инвестиция в экономическую устойчивость и будущее страны.

Бизнес-объединения дают бизнесу влияние

Бизнес-объединение – это не статус. Это о точке объединения, а еще – о точке опоры в моменты, когда правила изменяются. Это о механизме влияния, а не просто участии.

Чем они могут помочь бизнесу сегодня?

Усилить голос. Когда сам говоришь, тебя могут не услышать. Когда говорят сотни, игнорировать сложно.

В Diia.City United сегодня входят более 120 компаний: от крупных игроков до стартапов. Слышит ли власть интересы отдельных? Не всегда. Но когда бизнес объединяется, это не о формальном членстве, а о реальном участии в формировании решений.

Определять правила игры. Бизнес может играть по правилам, к формированию которых он включен.

Одна из главных задач бизнес-сообществ – не только реагировать, но и создавать рамку регулирования. Когда Минцифры работало над «Белой книгой» по регулированию искусственного интеллекта в Украине, компании из союза не наблюдали с трибун, а были в рабочих группах, влияли на подходы, определяли рамку.

Отрасль должна говорить единым голосом, чтобы сохранять конкурентные преимущества. Если бизнес молчит, регулирование принимают без него.

Обмен ресурсами и знаниями, партнерство. У каждого свои грабли. Но лучше учиться на чужих. А еще в мире, где быстрота решает все, партнерство – это не опция, а стратегия.

Сообщества – это место, где фаундеры делятся не только успехами, но и факапами. Это ускоряет адаптацию, помогает избегать обычных ошибок и принимать взвешенные решения. Участники бизнес-сообществ получают не только доступ к опыту, но и к людям, с которыми можно делить вызовы, ресурсы и с которыми стоит строить общие проекты.

Сообщество – это среда, где можно задать вопрос без страха выглядеть неопытным. Где обмен шаблонами, советами, контактами происходит не в теории, а в действии. Особенно это критично для молодых компаний. Возможность обратиться к учредителям с большей экспертизой, узнать, как другие работают с фондами, государством или на экспорт – это экономит годы.

А еще – ускоряет процессы. Потому что там, где есть доверие, появляются партнерства. А где есть партнерства, есть рост.

Развитие отрасли и масштабирование. Масштабироваться на неразвитом рынке – это как строить небоскреб посреди поля. Теоретически возможно, но не слишком стабильно.

Вот почему нужно развитие всей отрасли. Здесь сообщества играют ключевую роль: помогают согласовывать стандарты, формировать деловую культуру, делать рынок предсказуемым.

Коллективная защита – усиление безопасности. В 2024 году у одной из компаний – участниц Diia.City United были «маски-шоу» прямо во время видеозвонка с ключевым иностранным партнером перед запуском нового продукта. Из-за этого компания едва не потеряла этого партнера.

Такие истории не единичны. Союз быстро реагирует на подобные случаи, публично защищает бизнес и продвигает системные изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Ибо без понятных и стабильных правил не будет инвестиций и масштабирования.

Бизнес-объединение – это то, что дает бизнесу влияние. Необходимо, чтобы сильных и профессиональных объединений в Украине становилось больше. Через них бизнес может не только адаптироваться к изменениям, но и формировать эти изменения.

В мире, который ежедневно меняется, объединенный бизнес – это не только конкурентное преимущество. Это шанс не просто устоять, а задать направление. И бизнес должен его реализовать.