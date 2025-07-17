Коли бізнес обʼєднується та діє чітко й рішуче, його голос стає впливовим, пояснює важливість роботи спілок Наталія Микольська, виконавча директорка спілки Diia.City United. Чим обʼєднання та спілки можуть допомогти бізнесу вже сьогодні?

У ніч на 16 січня 2025 року ми дізналися, що парламент вкотре змінює правила гри для бізнесу. Цього разу – через зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону «Про прокуратуру». Вони несли потенційні ризики для українського бізнесу: порушення принципу презумпції невинуватості, принципу змагальності сторін та покладення тягаря доведення на сторону захисту, що суттєво впливає на бізнес-середовище України. Ми розуміли: часу обмаль.

Я терміново скликала обговорення зі стратегічною радою Diia.City United, й за кілька годин ми сформували позицію та підготували заяву. О 9:30 ранку ми опублікували офіційну позицію спілки, до якої приєдналися ще 14 бізнес-об’єднань.

У заяві були наведені коментарі до кожного пункту з поясненням потенційних наслідків та заклик не підтримувати вказані законопроєкти. Стейтмент був оперативно розісланий усім парламентським фракціям. Його підхопили ключові медіа – близько 50 згадок у ЗМІ.

Тоді це питання так і не було винесене на розгляд парламенту, бо забракло голосів. Це не про везіння – це про силу, яку має голос бізнесу, коли він звучить чітко та рішуче. Не в кулуарах і на зустрічах, а публічно.

Усвідомити силу обʼєднання

Впливові бізнес-обʼєднання не створюються на вимогу донорів чи уряду. Вони народжуються тоді, коли самі підприємці усвідомлюють – час діяти разом.

Так утворилася і наша спілка Diia.City United. Шість засновників провідних продуктових технологічних компаній об’єдналися, бо зрозуміли – кожному з нас потрібен сильніший голос. Вони почали гуртувати навколо себе компанії з подібними цінностями та умовами, такі, що готові не лише рости, а й будувати екосистему. А це робота 24/7.

І ця робота вже дає результат.

За перший рік роботи спілки ми:

ініціювали та запровадили 11 законодавчих і регуляторних змін;

ініціювали вісім впливових публічних позицій щодо законодавчого регулювання, які лягли в основу парламентських обговорень;

захистили інтереси компаній-учасників у трьох кейсах, використовуючи механізм колективної безпеки для компаній-учасників;

опрацювали понад 340 запитів учасників, забезпечуючи індивідуальний та комплексний підхід і шерінг рішень серед членів спілки.

Наприклад, Diia.City United брала участь у розробці та просуванні ключового для технологічного сектору законопроєкту №9319 про розвиток і вдосконалення спеціального простору для технологічного та ІТ-бізнесу «Дія.City». Його було ухвалено Верховною Радою у грудні 2024 року.

На запит наших учасників ми також долучилися до впровадження системи «єБронювання». Підтримали ініціативу законопроєкту №10439 щодо реформування Бюро економічної безпеки України як першого кроку для зміни правового поля взаємодії між правоохоронними органами та бізнесом. Це ініціатива, яку бізнес підтримував разом із міжнародними партнерами. У червні 2024-го парламент ухвалив цей документ.

Зібрали перелік та наголошували на необхідності змін в оподаткуванні та покращення регулювання простору «Дія.City», і нам вдалося впровадити понад половину поточних запитів бізнесу в законопроєкті №9319.

Просували перехід на диджитальне бронювання працівників для прискорення, спрощення та зменшення людського фактора в цих процесах. Відстоювали необхідність збереження гарантій чинності умов діяльності резидентів «Дія.City».

Це приклади, як працює адвокація, коли вона жива, постійна й заснована на реальному запиті бізнесу.

Усе це не випадкові перемоги. Це результат системної роботи з проблемами й питаннями бізнесу: від збору проблем, їх систематизації, обговорення, пошуку рішень, підготовки законодавчих ініціатив до просування їх прийняття. Саме так працюють ефективні бізнес-об’єднання.

Попри відсутність офіційної статистики щодо кількості бізнес-асоціацій у співвідношенні до загальної кількості бізнесів, відкриті джерела дають змогу зробити порівняльний аналіз. У США та країнах ЄС в середньому функціонує близько одного бізнес-об’єднання на кожні 550 підприємств. В Україні цей показник суттєво нижчий – одне бізнес-об’єднання на кожні приблизно 4500 бізнесів.

Це не просто цифри – це індикатор рівня самоорганізації підприємців, готовності впливати на правила гри та формувати економічне середовище. Тому підтримка, посилення й розвиток ефективних бізнес-об’єднань в Україні – це стратегічно важлива інвестиція в економічну стійкість і майбутнє країни.

Бізнес-об’єднання дають бізнесу вплив

Бізнес-об’єднання – це не про статус. Це про точку об’єднання, а ще – про точку опори в моменти, коли правила змінюються. Це про механізм впливу, а не просто участь.

Чим вони можуть допомогти бізнесу вже сьогодні?

Посилити голос. Коли говориш сам, тебе можуть не почути. Коли говорять сотні, ігнорувати складно.

До Diia.City United сьогодні входять понад 120 компаній: від великих гравців до стартапів. Чи чує влада інтереси окремих? Не завжди. Але коли бізнес об’єднується, це не про формальне членство, а про реальну участь у формуванні рішень.

Визначати правила гри. Бізнес може грати за правилами, до формування яких він долучений.

Одне з головних завдань бізнес-спільнот – не лише реагувати, а створювати рамку регулювання. Коли Мінцифри працювало над «Білою книгою» щодо регулювання штучного інтелекту в Україні, компанії зі спілки не спостерігали з трибун, а були в робочих групах, впливали на підходи, визначали рамку.

Галузь має говорити єдиним голосом, щоб зберігати конкурентні переваги. Якщо бізнес мовчить, регулювання приймають без нього.

Обмін ресурсами та знаннями, партнерство. У кожного свої граблі. Але краще вчитися на чужих. А ще у світі, де швидкість вирішує все, партнерство – це не опція, а стратегія.

Спільноти – це місце, де фаундери діляться не лише успіхами, а й факапами. Це прискорює адаптацію, допомагає уникати типових помилок і приймати зважені рішення. Учасники бізнес-спільнот отримують не тільки доступ до досвіду, але й до людей, з якими можна ділити виклики, ресурси і з якими варто будувати спільні проєкти.

Спільнота – це середовище, де можна поставити запитання без страху виглядати недосвідченим. Де обмін шаблонами, порадами, контактами відбувається не в теорії, а в дії. Особливо це критично для молодих компаній. Можливість звернутися до засновників з більшою експертизою, дізнатися, як інші працюють з фондами, державою чи на експорт – це економить роки.

А ще – пришвидшує процеси. Тому що там, де є довіра, з’являються партнерства. А де є партнерства, є зростання.

Розбудова галузі та масштабування. Масштабуватися на нерозвиненому ринку – це як будувати хмарочос посеред поля. Теоретично можливо, але не дуже стабільно.

Ось чому потрібен розвиток всієї галузі. Тут спільноти відіграють ключову роль: допомагають узгоджувати стандарти, формувати ділову культуру, робити ринок передбачуваним. Це створює підґрунтя для нових партнерств, довіри між компаніями й глобального масштабування.

Колективний захист – посилення безпеки. У 2024 році в однієї з компаній – учасниць Diia.City United були «маски-шоу» просто під час відеодзвінка з ключовим іноземним партнером перед запуском нового продукту. Через це компанія ледь не втратила цього партнера.

Такі історії непоодинокі. Спілка швидко реагує на подібні випадки, публічно захищає бізнес і просуває системні зміни до кримінального і кримінально-процесуального законодавства. Бо без зрозумілих і стабільних правил не буде інвестицій та масштабування.

Бізнес-об’єднання – це те, що дає бізнесу вплив. Необхідно, щоб сильних і професійних обʼєднань в Україні ставало більше. Через них бізнес може не лише адаптуватися до змін, а й сам формувати ці зміни.

У світі, що змінюється щодня, об’єднаний бізнес – це не лише конкурентна перевага. Це шанс не просто встояти, а задати напрям. І бізнес має його реалізувати.