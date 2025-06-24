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«Будем добиваться справедливости». Ресторатор Игорь Сухомлин – о конфликте с «Галя Балувана» и открытии заведений за границей. Интервью

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

8 хв читання

Ігор Сухомлин Галя Балувана Mimosa Brooklyn Pizza /Facebook Igor Sukhomlyn

Ресторатор Игорь Сухомлин успевает и отстоять свою «Балувану Галю» в суде, и развивать ресторанный бизнес Фото Facebook Igor Sukhomlyn

Совладелец Mimosa Brooklyn Pizza Игорь Сухомлин в последнее время тратит немало времени на споры. Он судится с сетью замороженных полуфабрикатов «Галя Балувана» за право использования торговой марки. Несмотря на это, Сухомлин открывает новые заведения в Европе и думает о развитии в Украине. Как ему удается это совмещать?

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