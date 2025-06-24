Совладелец Mimosa Brooklyn Pizza Игорь Сухомлин в последнее время тратит немало времени на споры. Он судится с сетью замороженных полуфабрикатов «Галя Балувана» за право использования торговой марки. Несмотря на это, Сухомлин открывает новые заведения в Европе и думает о развитии в Украине. Как ему удается это совмещать?