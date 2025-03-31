«В момент атаки у нас должен был выступать Дмитрий Кулеба». Россияне разрушили комплекс Bartolomeo в Днепре. Владелец Валерий Шамотий рассказал о сумме ущерба и будет ли восстанавливать заведение

Российские беспилотники 28 марта атаковали Днепр. Три «Шахеда» попали в комплекс отдыха Bartolomeo, расположенный на побережье Днепра. Ресторан сгорел полностью, а отель получил повреждения. Планирует ли владелец – бизнесмен Валерий Шамотий – восстанавливать заведение
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Вечером 28 марта Днепр оказался под массированной атакой российских дронов. Три из них попали в один из самых больших и популярных комплексов отдыха – Bartolomeo Best River Resort.
Комплекс занимает площадь 65 000 кв. м и включает три ресторана, отель, пляж и бани. Заведение могло принять более 2000 гостей и было местом проведения ивентов.
Bartolomeo принадлежит корпорации Logos днепровского бизнесмена Валерия Шамотия. Предприниматель уже не впервые терпит потери из-за российской агрессии: после оккупации Крыма в 2014 году продал винодельческий бизнес Inkerman и перенес его в Новую Каховку в Херсонской области. В 2022 году город оказался под оккупацией. В то же время его коньячный бренд «Таврия» продолжает работать в Одессе.
В блиц-интервью Forbes Ukraine Валерий Шамотий рассказал о последствиях атаки, стоимости ущерба и планах по восстановлению.
Беседа сокращена и отредактирована для ясности.
Как произошла атака?
Один дрон прицельно попал в ресторан, два других взорвались в 200 м от него и упали в воду. От одного из взрывов поднялся 20-метровый столб дыма.
Во время атаки я разговаривал с шеф-поваром и услышал в трубке сильный взрыв. Он сразу подумал, что что-то упало. Затем я позвонил брату, находившемуся в Bartolomeo, и услышал: «Здесь все горит». Я сразу поехал в заведение.
Есть ли пострадавшие среди персонала?
В заведении на тот момент находились и посетители, и персонал, но никто не пострадал. Всего в комплексе работает 300 человек.
Каковы последствия атаки?
Ресторан выгорел дотла – он был деревянным. От заведения остались руины. Вместе с ним сгорел корабль San Gabriel – ключевая архитектурная доминанта комплекса.
Пострадал и гостиничный комплекс на 80 номеров. Там выбило остекление, балконы и маркизы. У меня есть ощущение, что беспилотниками прицельно били по нашему комплексу.
Почему так думаете?
Я точно не знаю. Могу только догадываться. В тот вечер 28 марта в ресторане планировалось собрание бизнесменов из клуба Inspira. Приглашенным гостем был экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие перенесли в другое место.
Какие финансовые убытки из-за атаки?
В 2003 году, когда мы открыли это заведение, оно стоило $10 млн. За многие годы эта сумма изменилась, произошла индексация, стоимость всех материалов выросла.
Я считаю, что как минимум мы должны вложить $10 млн для восстановления заведения, но сколько будет составлять конечная цена, сложно сказать.
Когда вы начнете восстановление пострадавших объектов комплекса?
Во время войны я не вижу смысла восстанавливать ресторан.
Почему?
А зачем? Чтобы снова прилетело? Восстановить, например, корабль тяжело. Он был установлен в 2003 году – с самого начала работы Bartolomeo. Его делали уникальные ребята. Я даже не знаю, где найти сейчас таких специалистов.
Однако мы спроектируем новое здание: более совершенное и современное. Но попытаемся снова создать что-то особенное – не всегда это логично и правильно.
Мой принцип – нужно быть объектом зависти, а не жалости. Не надо нас жалеть.
А что будете делать с пострадавшим отелем?
Его можно восстановить. Уверен, он будет работать. Вопрос: будут ли им пользоваться люди? Но что-то все равно будем делать.
К летнему сезону создадим для людей доступ к инфраструктуре: пляж, бассейн. Люди должны отдохнуть и восстанавливаться в это ужасное время.
В первую очередь будут работать спортивные площадки. Для того чтобы днепряне поддерживали здоровое тело и здоровый дух.
Что произошло с вашей банкой сбора на восстановление Bartolomeo?
Инициативная группа из посетителей заведения и сотрудников решила открыть банку для восстановления заведения. Я даже не знал об этом.
Увидел этот сбор после поднявшегося «шухера». Меня и Bartolomeo начали поливать грязью. Кто-то выложил мой номер телефона в открытый доступ, а кто-то связывался со мной и предлагал «исправить негативную репутацию» за $15 000. Я таких сразу посылал.
В конце концов мы решили передать средства в благотворительный фонд Talented Ukraine.
А что это за фонд? И почему туда решили передать?
Это мой фонд, который я основал в 2021 году для развития и поддержания потенциала творчества молодежи. Но он так и не заработал по назначению. С 2022-го он помогает переселенцам и воинам ВСУ.
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