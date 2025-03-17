Большой передел. За время войны государство забрало почти 100 компаний, принадлежавших россиянам. Что с ними произошло?

С началом полномасштабной войны украинские власти получили контроль почти над сотней принадлежащих россиянам компаний. Насколько эффективным собственником оказалось государство во время войны?

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.

«Активы россиян не должны превратиться в пассивы на балансе государства», – говорил в сентябре 2022-го глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Forbes Ukraine. За 2,5 года можно констатировать, что государство в лучшем случае справилось с этой задачей на 50%.