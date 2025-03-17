Великий переділ. За час війни держава забрала майже 100 компаній, які належали росіянам. Що з ними сталось?

Із початком повномасштабної війни українська влада отримала контроль майже над сотнею компаній, які належали росіянам. Наскільки ефективним власником виявилася держава під час великої війни?

Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

«Активи росіян не повинні перетворитися на пасиви на балансі держави», – казав у вересні 2022‐го очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Forbes Ukraine. За 2,5 року можна констатувати, що держава у найкращому разі впоралась із цим завданням на 50%.