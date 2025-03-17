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Великий переділ. За час війни держава забрала майже 100 компаній, які належали росіянам. Що з ними сталось?

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

9 хв читання

Миколаївський глиноземний завод, Дерипаска, націоналізація /Андрій Лобода, надано Мінагрополітики

Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) російського мільярдера Олега Дерипаски, який перейшов під керівництво держави під час великої війни, простоює майже три роки. Фото Андрій Лобода, надано Мінагрополітики

Із початком повномасштабної війни українська влада отримала контроль майже над сотнею компаній, які належали росіянам. Наскільки ефективним власником виявилася держава під час великої війни?

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.

«Активи росіян не повинні перетворитися на пасиви на балансі держави», – казав у вересні 2022‐го очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Forbes Ukraine. За 2,5 року можна констатувати, що держава у найкращому разі впоралась із цим завданням на 50%.

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