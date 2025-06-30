За четыре года производство и экспорт украинской муки упали почти на треть. Производство макарон и муки из твердых сортов – на уровне статистической погрешности. Но львовская агрокомпания «Западный Буг», похоже, знает, как заработать на нишевом производстве в Украине и ставит на это 1 млрд грн. Каков ее план?

«Украинский рынок муки маловат, а чтобы экспортировать, необходимо производить продукт мирового уровня», – отмечает Владимир Бойчук, который во львовской агрокомпании «Западный Буг» руководит проектом «Мельница и макаронная фабрика» в интервью профильному Latifundist.

Статистика подтверждает слова Бойчука. В 2021-2024 годах производство муки в Украине упало на 27%, до 2,3 млн т. Экспорт с июля 2024-го по май 2025-го упал на треть, до 61 000 т.