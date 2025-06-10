Во время войны коммуникация брендов перестала быть только инструментом продаж. Теперь это вопрос этики, эмпатии и ответственности. Руководитель корпоративных коммуникаций 1+1 media Яна Ляхович рассказывает, как выбрать правильный tone of voice, чтобы не потерять доверие аудитории и не причинить ей дополнительных психологических травм

Меткость коммуникаций во времена большой войны – это не столько о креативе или wow-эффекте. Это о человечности. Каждая ошибка в tone of voice, каждое неуместное сообщение или даже качественный месседж в неуместное время может стоить бренду доверия, аудитории или оставить глубокую психологическую рану.

В этой новой реальности tone of voice брендов является не просто стилистическим выбором, а нравственной позицией. Иногда – последним маркером доверия между компанией и ее целевой аудиторией.

Что говорить в дни массированных обстрелов, скорби, траура? А если некуда откладывать старт проекта или события, в которое было вложено много ресурсов? Когда молчать, а когда говорить и как? У украинского рынка до сих пор нет унифицированных подходов, как коммуницировать и действовать в такие дни, каждый выбирает свою стратегию. Кто-то молчит, кто-то импровизирует, а кто-то продолжает публиковать скидки на носки с патриотическим принтом.

Чтобы найти ответы на эти вопросы, я провела качественный опрос среди украинских коммуникационщиков, охвативший более 30 участников из отраслей: медиа, государственных коммуникаций, NGO, телекома, ритейла, IT, PR-агентств. Большинство респондентов – руководители отделов, PR-директора и С-level коммуникационщики, непосредственно принимающие решения в кризисные периоды.

Исследование показало: с начала полномасштабной войны тон коммуникаций изменился в 100% брендов и существенно. Украинские компании не могут игнорировать роль контекста: социального, психологического, военного.

В центре – уже не глагол «продать», а «поддержать». Не креативность, а релевантность моменту. Tone of voice стал инструментом доверия, эмпатии, а иногда – сознательной тишины.

Новые принципы коммуникаций: эмпатия, сдержанность, прозрачность

Отвечая на вопрос «Какие принципы сейчас формируют tone of voice вашей компании?», большинство выбрали:

эмпатию – чаще всего упоминаемое качество;

прозрачность – без манипуляций и скрытых месседжей;

воздержание – особенно в дни обстрелов и потерь;

надежность – готовность быть рядом, когда трудно;

честность – без сообщений «между строк» ​​и с признанием границ – «мы не знаем».

Универсальное правило, вытекающее из ответов, звучит примерно так: «Представьте, что ваше сообщение прочитает кто-то, кто только что потерял близкого человека. Если есть сомнения в уместности вашей коммуникации, ее следует отложить, а на первое место вынести искреннее сочувствие и понимание».

Что нельзя делать: главные ошибки коммуникаций брендов в чувствительные дни

Почти все респонденты исследования единогласно назвали развлекательный контент и агрессивную рекламу токсичными в дни потерь.

Самые частые ошибки брендов:

публикации шуток, мемов, геймификаций, сообщений об «успешном успехе компании», даже с лучшими намерениями;

розыгрыши или праздничные интеграции «в лоб»;

промоакции и скидки, независимо от их эмоционального тона или даже благотворительной составляющей;

немотивированные запуски промоактивностей или проектов, не связанных с военным контекстом;

отсутствие реакции в официальные траурные дни;

самопродвижение – публикации, где сочувствие – только подводка к продвижению того или иного проекта.

Особенно критически воспринимается игнорирование контекста, даже если это формально развлекательный бизнес. В комментариях часто упоминали неуместные примеры: от промоции брендов в день трагедии до «паузы на три часа» в коммуникации, которая выглядит как формальность, а не эмпатия.

Что уместно: реакции, ставшие примером

Единство в дни боли – это то, что важно иметь, чтобы не потерять коллективную устойчивость.

Работающие форматы:

лаконичные публикации с поддержкой и сочувствием без брендинга (важно помнить, что в принципе во времена кризисов – будь то репутационных или национальных – брендинг неуместен);

реакция с позиции действия – донат, партнерство, передача ресурсов;

поддержка других пострадавших бизнесов;

остановка или адаптация всех промокампаний;

реакции команд, амбассадоров в формате видеообращений;

реальная помощь: донаты, активации, логистика;

простое сообщение: «Сегодня – тишина. И поддержка».

В частности, в качестве примеров уместных коммуникаций неоднократно упоминались кейсы компаний «Новая почта» (коммуникации в дни трауров, о вынужденном закрытии отделений в связи с вопросами безопасности и т.п.), «Укрзализныця» (реакция на кибератаку на компанию, коммуникации о реалиях работы ), Honey (популяризация культуры памятования через собственный опыт утраты коллеги, погибшего на фронте), Auto.RIA (коммуникация относительно массированной атаки на Винницу и гибель людей), 1+1 media (поддержка ведущих, обращение к международному сообществу, адвокация пленных) – за их сдержанную и честную тональность.

Пример коммуникации в день траура «Гудфуд Дома» Пример коммуникации в день траура «Новой почты» Пример коммуникации в день траура German Пример коммуникации 1+1 media Предыдущий слайд Следующий слайд

В 1+1 media в такие дни действует комплекс мероприятий – как внутренних, так и внешних – мобилизуем коллег для помощи пострадавшим, убираем все развлекательные коммуникации, ставим уместные заставки на наших экранах в офисах, чтобы все были в контексте.

Во внутренней коммуникации нам очень помогает «Справочник безбарьерности» – это гайд о том, как заботиться о себе и тех, кто рядом, в периоды стресса. Что касается непосредственно телевидения в дни национального траура, то это всегда адаптация программной сетки, отсутствие развлекательного контента и сдержанность.

Нужен ли этический гайд о том, как коммуницировать во времена кризисов?

Ответ респондентов единогласный – нужен и очень срочно. Однако это должен быть не сухой документ PDF, а живой фреймворк, созданный сообществом, адаптированный под реалии различных отраслей.

Это должно быть не о защите репутации, а о профессиональном достоинстве, ценностном лидерстве и смелой эмпатии там, где болит всем. Так что к работе!