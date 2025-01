От ИИ до эмпатии. Как меняются правила игры в коммуникациях? Рассказывает коммуникатор Яна Ляхович на примере восьми прорывных PR-кейсов 2024-го

2024 год для сферы коммуникаций в глобальных масштабах стал годом прорывов. Адаптируясь к технологическому прогрессу, буму ИИ и новым ожиданиям аудитории, появлялись действительно выдающиеся PR-кампании, о которых мы будем читать в учебниках.

Ключевыми трендами прошлого года были автоматизация процессов и применение искусственного интеллекта, фокус на доверие и социальную ответственность брендов, эмпатия и инклюзивность.

2025-й будет продолжать заданный вектор движения, ИИ и автоматизация станут неотъемлемой частью PR-стратегий, помогая в анализе данных, создании контента и управлении медиа.

Также в мире, где дезинформация распространяется гипербыстро, точность и прозрачность в коммуникациях становятся критически важными для построения доверия с общественностью, поэтому отсюда усиление тренда на прозрачность и этичность.

Также будет расти роль нано- и микроинфлюенсеров, которые создают аутентичный контент и обеспечивают более высокий уровень привлечения аудитории, а еще – контент EGC станет основой для продвижения бренда работодателя. И, конечно, запрос на эмпатию никуда не исчезнет.

Перелистывая страницу 2024-го, хочется выделить несколько ярких примеров интегрированных коммуникаций, которыми стоит вдохновляться.

Duolingo: культурная интеграция и органический шум

В 2024 году платформа по изучению языков Duolingo привлекла внимание благодаря необычной PR-кампании. Во время тура Charli XCX Sweat бренд отправил 10 работников в костюмах совы Duo, своего культового талисмана, на концерт одной из самых популярных певиц современности среди поколения Z, стратегически разместив их в зрительской зоне.

Этот трюк подчеркнул связь с многоязычной тематикой песен Charli XCX, являющейся главной миссией Duolingo, а контент, созданный посетителями концерта, массово распространялся в соцсетях. Кампания вызвала большой резонанс и стала примером успешной интеграции бренда в культурно значимое событие.

IKEA: кампания для привлечения внимания к домашнему насилию

В свое время, в 2019 году, итальянский офис получил большое количество профильных наград за кейс «Комната», лейтмотивом которого было то, что в IKEA ты можешь найти комнату для чего-угодно, но не для насилия.

В 2024 году IKEA в партнерстве с Save the Children осветила проблему более 120 000 австралийцев, которые стали бездомными из-за домашнего насилия, среди которых преимущественно женщины и дети. Кампания подчеркнула, что жертвы вынуждены жить в условиях, которые невозможно назвать домом, – в машинах, палатках или на диванах знакомых. Были созданы реалистические инсталляции в магазинах, демонстрировавших реалии жизни жертв, воспроизводя сцены быта в таких домах.

Основная цель проекта – не только привлечь внимание к этой вопиющей проблеме, но и собрать средства для поддержки приютов и программ помощи жертвам домашнего насилия.

Кампания также призвала к изменениям на уровне политики и общественной поддержки, став катализатором перемен в восприятии проблемы. IKEA в очередной раз показала, как бренды могут использовать свои ресурсы для решения социально важных вопросов.

Термочашка Stanley в огне

Компания Stanley, которая производит термочашки, от которых буквально сходят с ума американцы, блестяще использовала ситуатив или так называемый Social listening в соцсетях в собственной PR-кампании.

После того, как в конце 2023 года клиентка выложила видео в TikTok, демонстрируя, что ее Stanley Cup осталась невредимой при пожаре в автомобиле, а лед от напитка остался нетронутым, компания подарила ей новую чашку и новый автомобиль. Этот жест подчеркнул качество продукта и усилил эмоциональную связь бренда с аудиторией, став вирусным.

Однако это не уберегло Stanley от ряда репутационных кризисов. Речь идет о сообщениях о возможном наличии свинца в составе чашек, а также о риске ожогов от крышки одной из моделей продукции и отзыве всей партии как следствие.

Это даже город?

Visit Oslo, организация, отвечающая за продвижение столицы Норвегии – Осло, создала одну из самых оригинальных туристических кампаний, построенную на противопоставлении. В ролике, ставшем основой спецпроекта, житель Осло жалуется на свой город, сравнивая его с Нью-Йорком или Парижем.

В отличие от популярных столиц мира, здесь разрешено плавание в центре города, короткие очереди в музеи, отсутствие толп в ресторанах – все это больше напоминает деревню, чем мегаполис. Вывод один: не приезжайте в Осло, если вы не хотите, чтобы рестораны Michelin, пляжи, ошеломляющие парки и невероятные музеи были в пределах 30-минутной пешеходной зоны.

Кампания сломала маркетинговые стереотипы, удивила аудиторию и быстро стала вирусной. Большинство мировых медиа назвали этот кейс одним из величайших креативов года.

Выборы в США: PR-кампания Камалы Харрис

О предвыборной кампании Камалы я уже рассказывала в статье для Forbes. Ее команда выбрала всевозможные инструменты продвижения. Большинство решений, касающихся коммуникационной линии, имели качественный эффект.

Хотя результат выборов свидетельствует о другом, но на самом деле эта кампания добавила огромную узнаваемость ее персональному бренду и сделала Камалу настоящей рокстар.

We Deliver Democracy: об объединении моды и общественной активности

В 2024 году немецкая платформа ABOUT YOU, один из крупнейших онлайн-ритейлеров в Европе, запустила кампанию We Deliver Democracy, которая получила несколько наград на European Excellence Awards. Этот конкурс – «Оскар» в области коммуникаций. Цель инициативы – привлечь молодежь к участию в демократических процессах, в частности, в выборах в Европарламент.

Чтобы добиться этого, ABOUT YOU использовала свою основную деятельность – доставку заказов. К каждой из 50 000 посылок в Европе добавили протестные плакаты с креативными слоганами, которые призывали к активному участию в демократических процессах, отмечали важность свободы слова и права голоса.

Кампания быстро стала вирусной. Фото и видео с плакатами активно делились в соцсетях, в том числе Instagram и TikTok. Эта инициатива получила широкую медийную огласку, а ведущие европейские издания освещали ее как пример сочетания креативного маркетинга с общественно важными темами.

We Deliver Democracy – это пример того, как бренды могут использовать свое влияние и ресурсы для продвижения важных социальных тем.

Два украинских проекта

Украинские проекты тоже не отстают и становятся знаковыми и показательными для европейской аудитории. Две наши кампании получили знаки отличия от того же European Excellence Awards – это проект 1+1 media о возвращении ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь, а также проект Gres Todorchuk для платформы UNITED24.

Первый – «Жизнь после шрамов» – получил золото в категории Internal Comms, а «Мощь. Украинская каменная» – в региональной категории «Украина».

Кроме выдающихся результатов, об Украине и проблемах, с которыми нам приходится бороться в условиях полномасштабной войны, слышат с разных площадок. Поэтому хочется отметить: участие в премиях – возможность напоминания о войне и использовании коммуникации как мягкой силы.