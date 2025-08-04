Многие годы формула онлайн-успеха была проста: подняться в рейтинге поиска Google и/или потратить средства на рекламу в доминирующей поисковой системе, чтобы получить трафик. Но AI Overviews от Google, запущенная в мае 2024 года, радикально уменьшает количество переходов на сайты, ведь показывает готовые ответы вместо ссылок в верхней части страницы поиска.

Бизнесы, основанные на знаниях – консалтинговые компании, издатели и платформы онлайн-образования – почувствовали это первыми. Локальные игроки – рестораны, сантехники или плотники – пока почти не испытывают проблем, ведь их клиенты приходят через поиск, привязанный к местности.