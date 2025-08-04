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AI Overviews в поиске Google снижает показатели кликабельности сайтов. Как бизнесам не потерять связь с читателями и клиентами? Советы Forbes USA

Forbes USA
Forbes

5 хв читання

ШІ Google AI Overviews /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

80% людей, которые пользуются поиском в сети, в 40% случаев получают ответ прямо на странице Google и не переходят дальше по ссылкам Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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ИИ-инструмент Google AI Overviews сокращает переходы на сайты, ведь ответы пользователь получает прямо в поиске.

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Многие годы формула онлайн-успеха была проста: подняться в рейтинге поиска Google и/или потратить средства на рекламу в доминирующей поисковой системе, чтобы получить трафик. Но AI Overviews от Google, запущенная в мае 2024 года, радикально уменьшает количество переходов на сайты, ведь показывает готовые ответы вместо ссылок в верхней части страницы поиска.

Бизнесы, основанные на знаниях – консалтинговые компании, издатели и платформы онлайн-образования – почувствовали это первыми. Локальные игроки – рестораны, сантехники или плотники – пока почти не испытывают проблем, ведь их клиенты приходят через поиск, привязанный к местности.

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