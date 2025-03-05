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Drone.UA отправил партию роботов для NASA. Зачем крупнейшему космическому агентству мира украинская разработка? Forbes Ukraine узнал детали сделки

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

4 хв читання

Дрони, NASA, Drone.UA /Getty Images

NASA – одно из самых больших космических агентств мира. Его бюджет в 2024-м – почти $25 млрд. Фото Getty Images

Украинский производитель и дистрибьютор беспилотников Drone.UA снабжает NASA гражданскими роботами. Тестовую партию уже отправили в США. Компания планирует наладить серийную поставку. Зачем NASA наземные беспилотники?

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NASA приобрело у украинского интегратора беспилотных решений Drone.UA гражданские наземные роботизированные системы, говорит Forbes Ukraine соучредитель компании Валерий Яковенко. Тестовую партию роботов отправили в США, сообщил 4 марта глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram. Публично о соглашении Яковенко заявил в феврале.

«Количество проданных роботов невелико, – говорит Яковенко. – Однако клиент знаковый». NASA – одно из самых крупных космических агентств мира. Его бюджет в 2024-м – почти $25 млрд, свидетельствует годовой финотчет. Это в три раза больше, чем затраты на Европейское космическое агентство (ESA) и почти в два раза, чем на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

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