Drone.UA відправив партію роботів для NASA. Для чого найбільшій космічній агенції світу українська розробка? Forbes Ukraine дізнався деталі угоди

Український виробник і дистриб’ютор безпілотників Drone.UA постачає NASA цивільних роботів. Тестову партію вже відправили до США. Компанія планує налагодити серійне постачання. Для чого NASA наземні безпілотники?

NASA придбало в українського інтегратора безпілотних рішень Drone.UA цивільні наземні роботизовані системи, каже Forbes Ukraine співзасновник компанії Валерій Яковенко. Тестову партію роботів відправили до США, повідомив 4 березня голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram. Публічно про угоду Яковенко заявив у лютому.

«Кількість проданих роботів невелика, – каже Яковенко. – Проте клієнт знаковий». NASA – одне з найбільших космічних агентств світу. Його бюджет у 2024-му – майже $25 млрд, свідчить річний фінзвіт. Це втричі більше за видатки на Європейське космічне агентство (ESA) та майже вдвічі за Китайське національне космічне управління (CNSA).