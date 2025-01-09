«Киевстар» до 2026 года отключит 3G-сеть. Аналогичное решение тестируют Vodafone и lifecell. Что это значит для абонентов

Украинские мобильные операторы начинают отказываться от 3G-сетей в пользу 4G. Это поможет улучшить качество сервиса и увеличить число абонентов, которых может обслуживать оператор. Готовы ли клиенты к отключению 3G и когда оно произойдет?

Украинские операторы в 2025 году будут выключать свои 3G-сети, первым системно это сделает «Киевстар», говорит руководительница патронатной службы главы телеком-регулятора НКЭК Богдана Пивень. 28 января «Киевстар» выключит 3G в Смеле, 25 февраля – во Львове, Львовском районе, Жовкве и Винниках, говорится в ответе пресс-службы оператора.

Отказ от 3G-сетей – часть глобального тренда. Американский оператор Verizon на 53 млн клиентов отключил 3G 31 декабря 2022 года. Его конкурент AT&T – 22 февраля 2022 года. Британские EE и Vodafone завершили процесс в начале 2024-го.