Стартап-нация: будущее или утопия? Forbes Ukraine собрал пять ключевых проблем венчурной промышленности в Украине. На сложные вопросы ответил Александр Борняков из Минцифры

Десять украинских и иностранных венчурных инвесторов рассказали Forbes Ukraine о самых больших проблемах, которые, по их мнению, тормозят развитие индустрии. Мы сгруппировали их в пять блоков вопросов к заместителю министра цифровой трансформации Александру Борнякову, который отвечает за стартап-экосистему

С начала большой войны украинская стартап-экосистема не в лучшей форме: на военные риски и проблемы наложился глобальный венчурный кризис.

Что может сделать правительство для улучшения ситуации? Forbes Ukraine расспросил, что тревожит десяток отечественных и зарубежных венчурных инвесторов, поставивших деньги на украинских инноваторов. Редактор Forbes Ukraine собрала самые популярные и актуальные вопросы и поставила их Александру Борнякову – в прошлом успешному технопредпринимателю и заместителю главы Минцифры, который отвечает за развитие стартап‐экосистемы.