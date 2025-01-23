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Стартап-нація: майбутнє чи утопія? Forbes Ukraine зібрав п'ять ключових проблем венчурної індустрії в Україні. На складні питання відповів Олександр Борняков з Мінцифри

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

7 хв читання

Олександр Борняков /пресслужба Мінцифри

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації. Фото пресслужба Мінцифри

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Десять українських і закордонних венчурних інвесторів розповіли Forbes Ukraine про найбільші проблеми, що, на їхню думку, гальмують розвиток індустрії. Ми згрупували їх у пʼять блоків питань до заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, який відповідає за стартап-екосистему.

Із початку великої війни українська стартап‐екосистема не в найкращій формі: на воєнні ризики й проблеми наклалася глобальна венчурна криза. Результат – інвестиції у стартапи скорочуються, їхня кількість теж. Очільник Мінцифри Михайло Федоров неодноразово публічно заявляв, що Україна може стати стартап‐нацією.

Що може зробити уряд, аби поліпшити ситуацію? Forbes Ukraine розпитав, що тривожить десяток вітчизняних і зарубіжних венчурних інвесторів, які поставили гроші на українських інноваторів. Редакторка Forbes Ukraine зібрала найпопулярніші та найактуальніші питання і поставила їх Олександру Борнякову – в минулому успішному технопідприємцю й заступнику голови Мінцифри, який відповідає за розвиток стартап‐екосистеми.

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