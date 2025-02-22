«Наступний крок – це ракети». Головне з виступу керівника Мінцифри Михайла Федорова на Defense Tech Innovations Forum

Пріоритети української defence-індустрії на 2025 рік – засоби полювання на Shahed, розвиток ракетної програми та впровадження наземних роботів на першій лінії фронту, сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Defense Tech Innovations Forum. Forbes вибрав головне з його виступу.

«Стовпи на яких будується прорив останніх років у DefenceTech – ринкова конкуренція і гейміфікація», – сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час свого виступу на Defense Tech Innovations Forum 18 лютого. Які технології у пріоритеті на 2025 рік?

Пряму мову скорочено та відредаговано для зрозумілості.

Дрони з ШІ і розвиток РЕБу

Сьогодні у нас найбільш технологічна війна за всю історію людства. В Україні понад 500 компаній, які займаються дронами. Зʼявилися морські дрони, які заблокували російський флот біля Криму. Активно розвиваються дрони на оптоволокні.

Є компанії, що роблять український аналог Mavic. Важливим чинником війни стали важкі ударні коптери. Загалом виробники дронів отримали більше сотні грантів від Brave1.

Наступний важливий напрямок – проєкт «Лінія дронів», який допоможе масштабувати досвід найкращих підрозділів. Він може стати геймченджером на полі бою. Також є велика кількість компаній, що зробили успіх у виробництві дронів з самонаведенням та рої безпілотників за допомогою технології штучного інтелекту.

Важливий пріоритет – збиття Shahed дронами та дешевими ракетами. У цьому напрямку є прогрес. Ми використовуємо підходи з гейміфікації, щоб стимулювати конкуренцію між виробниками дронів, що збивають Shahed. Результат буде видно через три-чотири місяці.

Масово також зʼявився тактичний РЕБ. Виробники отримали від Brave1 понад 140 грантів на РЕБ.

Поточний фокус – як побудувати ешелонований підхід, коли за допомогою РЕБ фіксуються і вражаються безпілотники, які залітають на певну територію. Є велика кількість підрозділів, які це використовують. На рівні батальйонів є бригади, які системно впроваджують подібні підходи.

Пріоритети української defence-індустрії на 2025 рік – засоби полювання на Shahed, розвиток ракетної програми та впровадження наземних роботів на першій лінії фронту Фото Антон Забєльський для Forbes Україна

Наземні роботи

За останній рік масштабно розвинувся ринок наземних роботизованих комплексів (НРК). Таких виробників більше ніж 200, понад 40 розробок кодифіковано. Президент прийняв рішення, що ми маємо перекрити 100% логістики на першій лінії фронту завдяки НРК.

Великий відсоток наших людських втрат відбувається через логістику на першій лінії. Сіра зона стала досить широкою. Вона прострілюється дронами. Впровадження НРК на першу лінію може в рази зменшити кількість втрат особового складу. Міноборони активно працює з виробниками для того, щоб укласти контракти й організувати цей процес.

Ракетна програма та боєприпаси

Наступний важливий етап – боєприпаси. Уперше в історії України в цій сфері відбулася революція. Раніше була монополія державного сектору, а тепер багато приватних виробників, які активно розвиваються і швидко реагують на зміни.

Наступні кроки будуть повʼязані з побудовою ринку вибухових речовин і порохів. Для цього будемо запускати окрему грантову програму.

Ми можемо зробити глибокі інновації у сфері спеціалізованих боєприпасів, бойових частин ракет, снарядів і спеціальних стрілецьких набоїв, які дозволяють вражати FPV-дрони та Mavic.

Наступний крок – це ракети. Ми почали видавати гранти на виробництво ракет малої та середньої дальності, балістичних ракет. Ця грантова програма буде збільшуватися. Вже кодифіковано 19 розробок.

Фокусом у 2025-му буде виробництво балістичних ракет та зенітних. Це дешеві ракети, які будуть збивати Shahed або збивати крилаті ракети.

Ворог постійно знаходить рішення для захисту своєї техніки та людей на полі бою. Тому ми потребуємо технології – вільнопадаючі боєприпаси з донаведенням, безконтактні електронні підривачі й керовані мінні поля з українських боєприпасів. Дистанційне мінування – важливий інструмент сучасної війни.