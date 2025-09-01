Самый крупный украинский оператор «Киевстар» работает с Национальной комиссией по ценным бумагам, чтобы открыть для украинцев возможность покупать акции компании на Nasdaq. Через две недели после запуска торгов, 29 августа, компания провела Q&A-сессию. Forbes Ukraine выбрал главное