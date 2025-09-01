Прослухати матеріал
Самый крупный украинский оператор «Киевстар» работает с Национальной комиссией по ценным бумагам, чтобы открыть для украинцев возможность покупать акции компании на Nasdaq. Через две недели после запуска торгов, 29 августа, компания провела Q&A-сессию. Forbes Ukraine выбрал главное
«Объем торгов акциями «Киевстар» – примерно $40–50 млн», – сказал 29 августа на Q&A-сессии с журналистами CEO оператора Александр Комаров. В тот день компания провела церемонию открытия торгов Nasdaq Opening Bell.
Такие торжества символизируют публичный старт истории «Киевстар» на американском фондовом рынке. Торги по ее акциям начались 15 августа. Следовательно, компания присоединилась к «Кернел», МХП, Ferrexpo и другим украинским компаниям, чьи акции торгуются на международных биржах.
