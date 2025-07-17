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Інвестиція німецької Quantum Systems в українського виробника дронів бомберів та турелей Frontline дозволить наростити виробництво дронів, замістити китайські деталі й отримати доступ до європейського ринку, за словами засновника Frontline Євгена Третяка. Це вперше закордонний стартап публічно профінансував українську DefenceTech компанію. Що від цього отримає Quantum System?
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Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems з виробництвом в Україні інвестував в український оборонний стартап Frontline, отримавши 10% акцій із можливістю збільшити частку до 25% протягом року. Frontline з 2023-го розробляє дрони дрони-бомбери, для розвідки й бойову турель.
«Це перший публічний кейс коли міжнародна компанія купує частку в українському стартапі», – каже співзасновник фінсько-української інвесткомпанії Double Tap Investments Олесь Худоба.
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