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Перший публічний кейс. Німецька Quantum Systems інвестувала в українського виробника дронів Frontline. Forbes Ukraine дізнався імовірну суму та оцінку

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

Quantum Systems, інвестиції в Defence tech, розвідувальні дрони /прес-служба

Розвідувальний дрон Zoom української компанії Frontline. Інвестиція Quantum Systems – частина стратегії зі збільшення інвестицій в Україну, каже співзасновник фінсько-української інвесткомпанії Double Tap Investments Олесь Худоба Фото прес-служба

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Інвестиція німецької Quantum Systems в українського виробника дронів бомберів та турелей Frontline дозволить наростити виробництво дронів, замістити китайські деталі й отримати доступ до європейського ринку, за словами засновника Frontline Євгена Третяка. Це вперше закордонний стартап публічно профінансував українську DefenceTech компанію. Що від цього отримає Quantum System? 

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Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems з виробництвом в Україні інвестував в український оборонний стартап Frontline, отримавши 10% акцій із можливістю збільшити частку до 25% протягом року. Frontline з 2023-го розробляє дрони дрони-бомбери, для розвідки й бойову турель. 

«Це перший публічний кейс коли міжнародна компанія купує частку в українському стартапі», – каже співзасновник фінсько-української інвесткомпанії Double Tap Investments Олесь Худоба.

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