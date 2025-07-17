Інвестиція німецької Quantum Systems в українського виробника дронів бомберів та турелей Frontline дозволить наростити виробництво дронів, замістити китайські деталі й отримати доступ до європейського ринку, за словами засновника Frontline Євгена Третяка. Це вперше закордонний стартап публічно профінансував українську DefenceTech компанію. Що від цього отримає Quantum System?

Німецький виробник розвідувальних дронів Quantum Systems з виробництвом в Україні інвестував в український оборонний стартап Frontline, отримавши 10% акцій із можливістю збільшити частку до 25% протягом року. Frontline з 2023-го розробляє дрони дрони-бомбери, для розвідки й бойову турель.

«Це перший публічний кейс коли міжнародна компанія купує частку в українському стартапі», – каже співзасновник фінсько-української інвесткомпанії Double Tap Investments Олесь Худоба.