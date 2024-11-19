Улучшить работу при выключении света. Мобильные операторы разделили новые частоты на 4G. Больше всего в аукционе потратил «Киевстар», меньше всего – lifecell. На сколько вырастет скорость?

Мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell приобрели лицензии для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц. Совокупно операторы заплатили за частоты 2,89 млрд грн. Что изменится для пользователей?

Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) провела 19 ноября первый за пять лет аукцион по распределению частот между мобильными операторами. На торги выставили три лота в диапазонах 2100 МГц и по одному лоту – в диапазонах 2300 и 2600 МГц. Частоты необходимы для увеличения емкости сети и улучшения качества.

НКЭК рассчитывала заработать 2,87 млрд грн. Вышло немного больше – 2,89 млрд грн. Операторы получили частоты в пользование на 15 лет.

Два лота ушли с молотка по стартовой цене – их купил «Vodafone Украина». «Регулятор сразу поставил справедливую цену», – говорит СЕО оператора Ольга Устинова. По ее словам, компания потратила на аукционе примерно столько, сколько планировала, до 1 млрд грн.

Как прошли торги и что получат абоненты?