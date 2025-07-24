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«Что-то случится – вылетим в трубу». Одна из самых крупных IT-компаний Zone3000 до сих пор на 80% зависит от одного заказчика, но не меняет стратегию. Почему? Интервью CEO

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

8 хв читання

СЕО Zone3000 Сергій Скуріхін /предоставлено пресс-службой Zone3000

Zone3000 – восьмая по количеству работников IT-компания в Украине. Какие планы у CEO Сергея Скурихина? Фото предоставлено пресс-службой Zone3000

Zone3000 27 лет занимается разработкой и поддержкой хостинга и веб-сервисов. По количеству работников она входит в топ-10 в Украине. Однако более половины команды работает на одного клиента – американского Namecheap. Зависимость от одного заказчика когда-то едва ли не довела Zone3000 до банкротства. Какая стратегия? Интервью совладельца и СЕО Zone3000 Сергея Скурихина

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Сервисная IT-компания Zone3000, разрабатывающая программное обеспечение на заказ, в 2024-м нарастила выручку на 15%, говорит СЕО и соучредитель Сергей Скурихин, 47. Цифра – «до $100 млн», говорит он, не называя конкретный показатель.

Основанная в 1998 году Zone3000 – восьмая по количеству работников IT-компания в Украине, согласно рейтингу DOU. В ее команде – 2250 специалистов, 80% из которых работают над проектами одного клиента – американского доменного регистратора Namecheap. «Он слишком велик, чтобы можно было легко и быстро изменить его долю в бизнесе», – говорит Скурихин.

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