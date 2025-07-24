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«Щось станеться – вилетимо в трубу». Одна з найбільших IT-компаній Zone3000 досі на 80% залежить від одного замовника, але не змінює стратегію. Чому? Інтерв’ю CEO

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

8 хв читання

СЕО Zone3000 Сергій Скуріхін /надано пресслужбою Zone3000

Zone3000 – восьма за кількістю працівників IT-компанія в Україні. Які плани у CEO Сергія Скуріхіна? Фото надано пресслужбою Zone3000

Zone3000 27 років займається розробкою та підтримкою хостингу та вебсервісів. За кількістю працівників вона входить у топ-10 в Україні. Однак більш ніж половина команди працює на одного клієнта – американського Namecheap. Залежність від одного замовника колись уже ледь не довела Zone3000 до банкрутства. Яка стратегія? Інтерв’ю співвласника та СЕО Zone3000 Сергія Скуріхіна

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Сервісна IT-компанія Zone3000, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, у 2024-му наростила виторг на 15%, каже СЕО та співзасновник Сергій Скуріхін, 47. Цифра – «до $100 млн», говорить він, не називаючи конкретний показник. 

Заснована у 1998-му Zone3000 – восьма за кількістю працівників IT-компанія в Україні, згідно з рейтингом DOU. У її команді – 2250 фахівців, 80% з яких працюють над проєктами одного клієнта – американського доменного реєстратора Namecheap. «Він надто великий, щоб можна було легко і швидко змінити його частку в бізнесі», – каже Скуріхін. 

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