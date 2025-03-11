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Стресс и надежда на бизнес. Что украинцы думают о государстве, демократии и своем будущем? Семь графиков об изменениях за три года войны от ректора KSE Тимофея Брика

Тимофей Брик /KSE Institute
Тимофей Брик
Контрибьютор Forbes

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Брік /KSE Institute

Тимофей Брик, ректор Киевской школы экономики. Фото KSE Institute

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Три «колокола», две «ключки» и большой «волчок». Так социолог и ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик описывает изменения, которые произошли с украинским обществом за три года большой войны. Что скрывается за названиями этих графиков?

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №7 [34] за февраль – март 2025 года.

Война кардинально изменила украинское общество. Но когда перемен становится многовато, замечать их сложнее, да и описать в одном тексте невозможно. Социологи из Академии наук издали 450-страничную книгу, в которой 17 глав, где исследовали изменения в жизни украинцев: от психологического стресса до политических взглядов и трудовой занятости.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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