Стресс и надежда на бизнес. Что украинцы думают о государстве, демократии и своем будущем? Семь графиков об изменениях за три года войны от ректора KSE Тимофея Брика

Три «колокола», две «ключки» и большой «волчок». Так социолог и ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик описывает изменения, которые произошли с украинским обществом за три года большой войны. Что скрывается за названиями этих графиков?

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №7 [34] за февраль – март 2025 года.

Война кардинально изменила украинское общество. Но когда перемен становится многовато, замечать их сложнее, да и описать в одном тексте невозможно. Социологи из Академии наук издали 450-страничную книгу, в которой 17 глав, где исследовали изменения в жизни украинцев: от психологического стресса до политических взглядов и трудовой занятости.