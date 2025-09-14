Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

«Близость смерти и буйство юности». Шесть фильмов о войне, которые советует оскароносный режиссер Мстислав Чернов

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

фільми про війну /коллаж Анастасия Савеленко

коллаж Анастасия Савеленко

С начала года лауреат «Оскара» Мстислав Чернов посмотрел, как минимум, 15 свежих украинских документальных фильмов о войне. «Думаю, что уже можно говорить о появлении «новой волны» украинской документалистики», – говорит Чернов. Вот шесть картин, которые он считает достойными внимания

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Дивия» (2025)

Режиссер: Дмитрий Грешко

Бюджет: €415 200

Ленты о войне, которые советует оскароносный режиссер Мстислав Чернов. Трейлер к фильму «Дивия». Источник: UP UA Studio

«Дивия» – фильм без диалогов, который наблюдает за катастрофическим влиянием российского вторжения на природу Украины. А также о том, как она сопротивляется и восстанавливается от агрессии. «Это медитативное путешествие по раненой земле: пепельные леса, поля, покрытые кратерами, и ржавые скелеты военных машин преследуют кадр», – цитирует создателей ленты ресурс «Киноколо».

Фильм снимали в течение трех лет, рассказывала исполнительная продюсер Таисия Пугач изданию «Детектор медиа». Работа началась в 2021-м: сначала картина должна была рассказывать о том, как на природу влияет индустриализация и сами украинцы. Из-за войны фокус сместился на окупантов.

Лента показывает не только разрушение, но и то, как регенерируется природа – самостоятельно и с помощью людей. «Экологи, саперы, искатели тел и зоозащитники пытаются измерить масштабы трагедии, очистить землю от взрывных предметов, сберечь животных и восстановить утраченные природные ресурсы», – говорится в описании фильма.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах в июле 2025-го. «Дивия», созданная международной командой, – это копродукция Украины, Польши, Нидерландов и США.

«Лента времени» (2025)

Режиссер: Екатерина Горностай

Бюджет: €300 000

Украинские картины о войне. Трейлер к фильму «Лента времени» Екатерины Горностай. Источник: Osvitoria

Фильм «Лента времени» рассказывает об украинских школах в период полномасштабной войны. Героями картины стали ученики и работники школ из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других украинских городов.

Самым трагичным эпизодом фильма являются похороны в городе Ромны на Сумщине – за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием российский дрон, унесший жизни директора, заместителя, библиотекаря и секретаря школы, писало «Суспильне».

Картина стала первым с 1997 года фильмом украинского режиссера, попавшим в основной конкурс фестиваля Берлинале. Это вторая полнометражная картина Горностай после художественного фильма «Стоп-земля».

Идею «Ленты времени» предложил общественный союз «Освитория». Союз профинансировал около трети от общего бюджета, составляющего €300 000. Картина снята в копродукции с кинокомпаниями из Люксембурга, Нидерландов и Франции, говорится на сайте «Освитории». Производитель фильма – студия 2Brave Productions.

«Милитантропос» (2025)

Режиссеры: Елизавета Смит, Алина Горлова, Семен Мозговой

Бюджет:N/A

Фильмы о войне в Украине, которые рекомендует Мстислав Чернов. Трейлер ленты «Милитантропос». Источник: The Film Stage

Название фильма «Милитантропос» – сочетание латинского слова «солдат» (milit) и греческого «человек» (antropos). «Милитантропос» – сущность, которую приобретает человек, вступая в состояние войны, объясняют создатели ленты, творческое объединение Tabor.

«Там есть и военные, и гражданские, и все они меняются, – рассказала сорежиссер фильма Алина Горлова команде фестиваля Docudays. – Трансформируется все общество – мы фиксируем коллективный портрет».

Точка отсчета картины – начало полномасштабного вторжения. Лента снималась на протяжении трех лет по всей Украине. В частности, в фильме есть кадры боев в Серебрянском лесу, Часовом Яре и других местах Донецкой и Харьковской областей.

Наиболее яркие съемки прошли с Третьей штурмовой бригадой, отмечает Горлова. «Это иное поколение – они молоды, энергичны, заряжены и мотивированы. Мы пытались это передать – близость смерти и буйство юности, этой жизни», – говорит режиссер.

«Мирные люди» (2024)

Режиссер: Оксана Карпович

Бюджет: €611 000

Трейлер к фильму «Мирные люди» Оксаны Карпович. Источник: Arthouse Traffic

Фильм Оксаны Карпович «Мирные люди» показывает путешествие режиссера по прифронтовым и деоккупированным территориям Украины: Киевщине, Николаевщине и Харьковщине. Видео сопровождается перехваченными разговорами российских военных с родными – так называемыми «мирными людьми», которые шокируют жестокостью.

Работа над картиной длилась почти два года: с апреля 2022-го по февраль 2024-го. Карпович прослушивала перехваченные разговоры в течение двух месяцев. Всего у режиссера был 31 час аудиозаписей. Все они находятся в открытом доступе на онлайн-ресурсах украинских спецслужб, рассказывала Forbes Ukraine продюсер Ольга Бесхмельницына. Записи верифицировали международные и украинские журналисты, они все оригинальны.

В фильме нет кадров насилия. Режиссер показывает, что преступления россиян имеют основу многолетней информационной подготовки, также демонстрируется украинское сопротивление. «Наши защитники – это вчерашние гражданские, которые не собирались быть военными», – говорила режиссер.

Бюджет ленты составляет €611 000. Это многое для украинского документального фильма, особенно в контексте рынка Восточной и Центральной Европы, отмечала Бассель. «Мирные люди» – копродукция Канады, Франции и Украины. Главным продюсером ленты является канадская компания Cosmos Films.

«Песни медленно горящей земли» (2024)

Режиссер: Ольга Журба

Бюджет: N/A

Трейлер ленты «Песни медленно горящей земли». Источник: «Новое украинское кино»

Фильм «Песни медленно горящей земли» был снят на протяжении первых двух лет полномасштабного вторжения. Лента рассказывает об опыте сотен украинцев: от массовой эвакуации в начале большой войны до постепенного перехода в обыденную военную реальность, говорится в синопсисе.

Кинокритик Игорь Кромф назвал фильм «стоголосием украинской войны». «Демонтаж советской символики, эвакуационные поезда, похоронные процессии; дети, играющие в войну; ветераны, которые учатся ходить на протезах, – [лента] пытается показать войну во всей ее продолжительности и сложности процессов», – говорится в рецензии Кромфа для издания «Лирум».

Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024-го. Для режиссера Ольги Журбы картина стала второй полнометражной документальной работой. Фильм создан украинской кинокомпанией Moon Man в копродукции с международными партнерами из Дании, Швеции и Франции.

«Однажды летом в Украине» (2024)

Режиссеры: Владимир Тихий, Анастасия Тиха, Анна Тиха

Бюджет:N/A

Трейлер к фильму «Однажды летом в Украине». Источник: B&H Film Distribution Company

В фильме «Однажды летом в Украине» показаны иностранные добровольцы, которые присоединились к Международному легиону ГУР. Лента охватывает события лета 2024 года – начинается с подготовки бойцов и заканчивается боем. Главные герои – американцы Мюррей, Волдо и Сеси из подразделения Ronin Team.

Кинообъединение «Вавилонʼ13» снимало ленту на протяжении нескольких месяцев в Украине и США. «С момента съемок прошло много событий: некоторые из героев уже даже получили украинское гражданство, а кто-то – пережил ранение, реабилитацию и снова вернулся в строй», – цитирует режиссера ленты Анастасию Тихую издание Bazilik Media.

Лента вышла в украинский прокат зимой 2025-го, ее просмотрели более 19 000 зрителей. Создатели фильма передали более 1 млн грн прибыли от проката на нужды ГУР.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні