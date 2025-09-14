С начала года лауреат «Оскара» Мстислав Чернов посмотрел, как минимум, 15 свежих украинских документальных фильмов о войне. «Думаю, что уже можно говорить о появлении «новой волны» украинской документалистики», – говорит Чернов. Вот шесть картин, которые он считает достойными внимания

«Дивия» (2025)

Режиссер: Дмитрий Грешко

Бюджет: €415 200

Ленты о войне, которые советует оскароносный режиссер Мстислав Чернов. Трейлер к фильму «Дивия». Источник: UP UA Studio

«Дивия» – фильм без диалогов, который наблюдает за катастрофическим влиянием российского вторжения на природу Украины. А также о том, как она сопротивляется и восстанавливается от агрессии. «Это медитативное путешествие по раненой земле: пепельные леса, поля, покрытые кратерами, и ржавые скелеты военных машин преследуют кадр», – цитирует создателей ленты ресурс «Киноколо».

Фильм снимали в течение трех лет, рассказывала исполнительная продюсер Таисия Пугач изданию «Детектор медиа». Работа началась в 2021-м: сначала картина должна была рассказывать о том, как на природу влияет индустриализация и сами украинцы. Из-за войны фокус сместился на окупантов.

Лента показывает не только разрушение, но и то, как регенерируется природа – самостоятельно и с помощью людей. «Экологи, саперы, искатели тел и зоозащитники пытаются измерить масштабы трагедии, очистить землю от взрывных предметов, сберечь животных и восстановить утраченные природные ресурсы», – говорится в описании фильма.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах в июле 2025-го. «Дивия», созданная международной командой, – это копродукция Украины, Польши, Нидерландов и США.

«Лента времени» (2025)

Режиссер: Екатерина Горностай

Бюджет: €300 000

Украинские картины о войне. Трейлер к фильму «Лента времени» Екатерины Горностай. Источник: Osvitoria

Фильм «Лента времени» рассказывает об украинских школах в период полномасштабной войны. Героями картины стали ученики и работники школ из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других украинских городов.

Самым трагичным эпизодом фильма являются похороны в городе Ромны на Сумщине – за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием российский дрон, унесший жизни директора, заместителя, библиотекаря и секретаря школы, писало «Суспильне».

Картина стала первым с 1997 года фильмом украинского режиссера, попавшим в основной конкурс фестиваля Берлинале. Это вторая полнометражная картина Горностай после художественного фильма «Стоп-земля».

Идею «Ленты времени» предложил общественный союз «Освитория». Союз профинансировал около трети от общего бюджета, составляющего €300 000. Картина снята в копродукции с кинокомпаниями из Люксембурга, Нидерландов и Франции, говорится на сайте «Освитории». Производитель фильма – студия 2Brave Productions.

«Милитантропос» (2025)

Режиссеры: Елизавета Смит, Алина Горлова, Семен Мозговой

Бюджет:N/A

Фильмы о войне в Украине, которые рекомендует Мстислав Чернов. Трейлер ленты «Милитантропос». Источник: The Film Stage

Название фильма «Милитантропос» – сочетание латинского слова «солдат» (milit) и греческого «человек» (antropos). «Милитантропос» – сущность, которую приобретает человек, вступая в состояние войны, объясняют создатели ленты, творческое объединение Tabor.

«Там есть и военные, и гражданские, и все они меняются, – рассказала сорежиссер фильма Алина Горлова команде фестиваля Docudays. – Трансформируется все общество – мы фиксируем коллективный портрет».

Точка отсчета картины – начало полномасштабного вторжения. Лента снималась на протяжении трех лет по всей Украине. В частности, в фильме есть кадры боев в Серебрянском лесу, Часовом Яре и других местах Донецкой и Харьковской областей.

Наиболее яркие съемки прошли с Третьей штурмовой бригадой, отмечает Горлова. «Это иное поколение – они молоды, энергичны, заряжены и мотивированы. Мы пытались это передать – близость смерти и буйство юности, этой жизни», – говорит режиссер.

«Мирные люди» (2024)

Режиссер: Оксана Карпович

Бюджет: €611 000

Трейлер к фильму «Мирные люди» Оксаны Карпович. Источник: Arthouse Traffic

Фильм Оксаны Карпович «Мирные люди» показывает путешествие режиссера по прифронтовым и деоккупированным территориям Украины: Киевщине, Николаевщине и Харьковщине. Видео сопровождается перехваченными разговорами российских военных с родными – так называемыми «мирными людьми», которые шокируют жестокостью.

Работа над картиной длилась почти два года: с апреля 2022-го по февраль 2024-го. Карпович прослушивала перехваченные разговоры в течение двух месяцев. Всего у режиссера был 31 час аудиозаписей. Все они находятся в открытом доступе на онлайн-ресурсах украинских спецслужб, рассказывала Forbes Ukraine продюсер Ольга Бесхмельницына. Записи верифицировали международные и украинские журналисты, они все оригинальны.

В фильме нет кадров насилия. Режиссер показывает, что преступления россиян имеют основу многолетней информационной подготовки, также демонстрируется украинское сопротивление. «Наши защитники – это вчерашние гражданские, которые не собирались быть военными», – говорила режиссер.

Бюджет ленты составляет €611 000. Это многое для украинского документального фильма, особенно в контексте рынка Восточной и Центральной Европы, отмечала Бассель. «Мирные люди» – копродукция Канады, Франции и Украины. Главным продюсером ленты является канадская компания Cosmos Films.

«Песни медленно горящей земли» (2024)

Режиссер: Ольга Журба

Бюджет: N/A

Трейлер ленты «Песни медленно горящей земли». Источник: «Новое украинское кино»

Фильм «Песни медленно горящей земли» был снят на протяжении первых двух лет полномасштабного вторжения. Лента рассказывает об опыте сотен украинцев: от массовой эвакуации в начале большой войны до постепенного перехода в обыденную военную реальность, говорится в синопсисе.

Кинокритик Игорь Кромф назвал фильм «стоголосием украинской войны». «Демонтаж советской символики, эвакуационные поезда, похоронные процессии; дети, играющие в войну; ветераны, которые учатся ходить на протезах, – [лента] пытается показать войну во всей ее продолжительности и сложности процессов», – говорится в рецензии Кромфа для издания «Лирум».

Мировая премьера состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024-го. Для режиссера Ольги Журбы картина стала второй полнометражной документальной работой. Фильм создан украинской кинокомпанией Moon Man в копродукции с международными партнерами из Дании, Швеции и Франции.

«Однажды летом в Украине» (2024)

Режиссеры: Владимир Тихий, Анастасия Тиха, Анна Тиха

Бюджет:N/A

Трейлер к фильму «Однажды летом в Украине». Источник: B&H Film Distribution Company

В фильме «Однажды летом в Украине» показаны иностранные добровольцы, которые присоединились к Международному легиону ГУР. Лента охватывает события лета 2024 года – начинается с подготовки бойцов и заканчивается боем. Главные герои – американцы Мюррей, Волдо и Сеси из подразделения Ronin Team.

Кинообъединение «Вавилонʼ13» снимало ленту на протяжении нескольких месяцев в Украине и США. «С момента съемок прошло много событий: некоторые из героев уже даже получили украинское гражданство, а кто-то – пережил ранение, реабилитацию и снова вернулся в строй», – цитирует режиссера ленты Анастасию Тихую издание Bazilik Media.

Лента вышла в украинский прокат зимой 2025-го, ее просмотрели более 19 000 зрителей. Создатели фильма передали более 1 млн грн прибыли от проката на нужды ГУР.