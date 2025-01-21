Фильм Екатерины Горностай «Лента времени» сразится за главную награду Берлинале. Это первая украинская картина в основном конкурсе с 1997 года

Документальный фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Лента времени» покажут в основной конкурсной программе 75-го Берлинского международного кинофестиваля , стало известно из программы Берлинале . Картин из Украины не было в программе более 25 лет, отметили сопродюсеры фильма, общественный союз «Освитория».

Ключевые факты

«Лента времени» – это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс Берлинале. В последний раз в основной программе фестиваля показали фильм Киры Муратовой «Три истории».

Фильм «рассказывает об украинских школах в период полномасштабной войны. Героями картины стали ученики и учителя из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других украинских городов.

Самый трагический эпизод фильма – похороны в городе Ромны на Сумщине: за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием русский дрон, унесший жизни директора, заместителя, библиотекаря и секретаря школы, пишет «Общественное».

Идею фильма предложил общественный союз «Освитория», выступивший исполнительным продюсером ленты. Картина снята на личные средства в копродукции с кинокомпаниями из Люксембурга, Нидерландов и Франции, говорится на сайте «Освитории». Создатель фильма – студия 2Brave Productions.

На международном рынке фильм продвигает пиарщица Клавдия Томассини, работавшая с лентой «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова.

«Лента времени» – это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс Берлинале

Контекст

75-й Берлинский международный кинофестиваль состоится с 13 по 23 февраля 2025 года. Главой жюри основного конкурса станет режиссер Тодд Гейнс.

«Лента времени» – второй полнометражный фильм Екатерины Горностай на Берлинале. Ее первая игровая лента «Стоп-земля» получила награду в программе Берлинале Generation 14+ в 2021 году. В 2023-м фильм победил в номинации «Лучший фильм» национальной кинопремии «Золота дзиґа» и получил отличия в еще 11 номинациях.