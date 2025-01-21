Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Фильм Екатерины Горностай «Лента времени» сразится за главную награду Берлинале. Это первая украинская картина в основном конкурсе с 1997 года

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

1 хв читання

Документальный фильм украинского режиссера Екатерины Горностай «Лента времени» покажут в основной конкурсной программе 75-го Берлинского международного кинофестиваля, стало известно из программы Берлинале. Картин из Украины не было в программе более 25 лет, отметили сопродюсеры фильма, общественный союз «Освитория».

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Ключевые факты

  • «Лента времени» – это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс Берлинале. В последний раз в основной программе фестиваля показали фильм Киры Муратовой «Три истории».
  • Фильм «рассказывает об украинских школах в период полномасштабной войны. Героями картины стали ученики и учителя из Харькова, Запорожья, Киева, Одессы, Николаева, Бучи и других украинских городов.
  • Самый трагический эпизод фильма – похороны в городе Ромны на Сумщине: за два дня до того школу уничтожил прямым попаданием русский дрон, унесший жизни директора, заместителя, библиотекаря и секретаря школы, пишет «Общественное».
  • Идею фильма предложил общественный союз «Освитория», выступивший исполнительным продюсером ленты. Картина снята на личные средства в копродукции с кинокомпаниями из Люксембурга, Нидерландов и Франции, говорится на сайте «Освитории». Создатель фильма – студия 2Brave Productions.
  • На международном рынке фильм продвигает пиарщица Клавдия Томассини, работавшая с лентой «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова.

«Лента времени» – это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основной конкурс Берлинале

Контекст

75-й Берлинский международный кинофестиваль состоится с 13 по 23 февраля 2025 года. Главой жюри основного конкурса станет режиссер Тодд Гейнс.

«Лента времени» – второй полнометражный фильм Екатерины Горностай на Берлинале. Ее первая игровая лента «Стоп-земля» получила награду в программе Берлинале Generation 14+ в 2021 году. В 2023-м фильм победил в номинации «Лучший фильм» национальной кинопремии «Золота дзиґа» и получил отличия в еще 11 номинациях.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине