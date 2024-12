Прибыль техногигантов VS благосостояние человечества. Financial Times назвала «Supremacy» Парми Олсон бизнес-книгой года. Почему стоит прочесть историю о гонке в развитии ИИ

Бывшая журналистка The Wall Street Journal и Forbes, а ныне – обозреватель Bloomberg, она освещает развитие искусственного интеллекта и новых технологий. В 2012-м Олсон выпустила книгу «We Are Anonymous», для которой в течение года исследовала деятельность хакерского активистского движения Anonymous. В сентябре 2024 года вышла ее вторая книга «Supremacy: AI, ChatGPT and the race that will change the world».