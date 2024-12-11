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Прибыль техногигантов VS благосостояние человечества. Financial Times назвала «Supremacy» Парми Олсон бизнес-книгой года. Почему стоит прочесть историю о гонке в развитии ИИ

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

4 хв читання

Видання Financial Times назвало головну бізнес-книгу 2024 року /коллаж Анастасия Решетник

Financial Times выбрала главное бизнес-издание в 2024 году. Им стала книга о ChatGPT «Supremacy» Парми Олсон. Фото коллаж Анастасия Решетник

Главной бизнес-книгой 2024 года, по версии Financial Times, стала «Supremacy» писательницы и технологического обозревателя Парми Олсон. Труд посвящен конкуренции в развитии искусственного интеллекта между основателями OpenAI Сэмом Альтманом и DeepMind Демисом Хасабисом. Чем это произведение выделяется из других?

«Генеративный ИИ обещает сделать людей более продуктивными и дать нам больше полезной информации с помощью таких инструментов, как ChatGPT. Но каждая инновация имеет свою цену», – пишет Парми Олсон.

Автор исследует, как в борьбе за лидерство высокие стремления основателей OpenAI и DeepMind меняются под коммерческим давлением спонсоров – Google и Microsoft.

Она «блестяще описывает развитие искусственного интеллекта как увлекательную гонку за доминирование в технологическом будущем», отмечает редактор Financial Times Рула Халаф.

Шорт-лист премии Financial Times на главную бизнес-книгу 2024 года /Инфографика: Анастасия Левицкая

Книга Парми Олсон «Supremacy» стала главной бизнес-книгой 2024 года по версии Financial Times и Schroders. Ее выбрали из шести финалистов премии. Фото Инфографика: Анастасия Левицкая

В четвертый раз за последнее пятилетие бизнес-книгой года по версии Financial Times становится издание, сфокусированное на развитии технологического сектора. Почему и на этот раз «Supremacy» выделили среди других? В ней есть «глубокое понимание определяющих технологий нашего века, которое невозможно найти где-либо, отмечает бывший исполнительный директор Schroders Питер Гаррисон. Его компания выступила соорганизатором премии.

Forbes приводит несколько цитат из введения «Supremacy», объясняющих, о чем эта книга и почему ее следует прочесть.

Парми Олсон

Парми Олсон

Автор книги «Supremacy»

Бывшая журналистка The Wall Street Journal и Forbes, а ныне – обозреватель Bloomberg, она освещает развитие искусственного интеллекта и новых технологий. В 2012-м Олсон выпустила книгу «We Are Anonymous», для которой в течение года исследовала деятельность хакерского активистского движения Anonymous. В сентябре 2024 года вышла ее вторая книга «Supremacy: AI, ChatGPT and the race that will change the world».

Я 15 лет писала о технологической индустрии и еще не видела, чтобы какая-то отрасль только за последние два года развивалась так стремительно, как искусственный интеллект. Появление ChatGPT в ноябре 2022-го дало начало гонке за создание совершенно нового вида ИИ, который бы не просто обрабатывал информацию, но и генерировал ее.

Многие разработчики искусственного интеллекта убеждены, что эта технология – наш путь к утопии. Остальные говорят, что она может привести к краху цивилизации. В действительности же научно-фантастические сценарии отвлекают нас от более коварных способов, которыми ИИ может навредить обществу, укоренив расизм, ставя под угрозу целые креативные индустрии и т.д. За этой невидимой силой стоят компании, захватившие контроль над разработкой ИИ.

Никакая другая организация в истории не накапливала столько власти и не взаимодействовала со столькими людьми, как современные техногиганты. Google осуществляет поиск для 90% пользователей Интернета на планете, а программное обеспечение Microsoft используют 70% всех людей, имеющих компьютер. Но ни одна из компаний не удовлетворена. Microsoft стремится захватить часть поискового бизнеса Google на $150 млрд, а Google – получить облачный бизнес Microsoft стоимостью $110 млрд.

Чтобы вести эту войну, компании используют идеи других людей. Если свести все вместе, будущее искусственного интеллекта было написано двумя людьми: Сэмом Альтманом и Демисом Хасабисом. Благодаря Альтману мир получил ChatGPT. Благодаря Хасабису мы располагаем ИИ так быстро.

Книга Парми Олсон Supremacy стала главной бизнес-книгой 2024 года от Financial Times /источник Financial Times

В «Supremacy» автор Парми Олсон рассказывает о борьбе за лидерство в развитии ИИ между основателями OpenAI и DeepMind. Фото источник Financial Times

Их планы были более амбициозны, чем у самых безумных визионеров Кремниевой долины. Инноваторы планировали создать такой мощный ИИ, который мог бы изменить общество. Сначала Альтман и Хасабис считали, что техногиганты наподобие Google или Microsoft не должны напосредственно руководить искусственным интеллектом, поскольку ставят прибыль превыше благосостояния человечества.

Чтобы создать самое мощное программное обеспечение в истории, им были нужны деньги и вычислительная мощность, лучшим источником которых была Кремниевая долина. Они пошли на компромисс со своими благородными целями и передали контроль компаниям, спешившим продавать ИИ-инструменты обществу практически без контроля со стороны регуляторов, но с далеко идущими последствиями.

Во второй половине этой книги описаны эти риски. Но сначала я объясню, как мы сюда пришли и как видение двух инноваторов, пытавшихся создать ИИ ради добра, было разрушено силами монополии. Это история об идеализме, но также – о наивности, эго и о том, как практически невозможно придерживаться этических норм в пузырях больших технологий Кремниевой долины.

Альтман и Хасабис не смогли создать искусственный интеллект такой мощности без ресурсов крупнейших технологических компаний мира. Желая улучшить человеческую жизнь, инноваторы в конечном счете расширили возможности техногигантов.

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