Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Профессиональный меценат. Миллиардер Виктор Пинчук системно занимается благотворительностью 18 лет. На какие проекты он потратил минимум $200 млн?

Тома Мироненко
Тома Мироненко
Forbes

9 хв читання

Віктор Пінчук, 63, спілкується з військовими, які перебувають на лікуванні у реабілітаційному центрі Recovery. /Олександр Пілюгін, для RECOVERY

Виктор Пинчук, 63 общается с военными, которые находятся на лечении в реабилитационном центре Recovery. Фото Олександр Пілюгін, для RECOVERY

Виктор Пинчук продал работу Джеффа Кунса из своей коллекции за $11,5 млн и потратил деньги на реабилитационные центры Recovery. Сейчас их 13 и проект развивается. Какими еще благотворительными проектами занимается бизнесмен?

Обычно Елена и Виктор Пинчуки приходят в центры реабилитации военных Recovery, чтобы узнать потребности пациентов. В один из последних раз они преследовали иную цель. Тогда супруги вышли из больницы с инсайтом.

«Мы поняли, каким может быть наш следующий системный шаг, – говорит Пинчук, 63. На вопросы Forbes он ответил в письменном виде. – К физической реабилитации нужно прибавлять психологическую».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине