Профессиональный меценат. Миллиардер Виктор Пинчук системно занимается благотворительностью 18 лет. На какие проекты он потратил минимум $200 млн?

Виктор Пинчук продал работу Джеффа Кунса из своей коллекции за $11,5 млн и потратил деньги на реабилитационные центры Recovery. Сейчас их 13 и проект развивается. Какими еще благотворительными проектами занимается бизнесмен?

Обычно Елена и Виктор Пинчуки приходят в центры реабилитации военных Recovery, чтобы узнать потребности пациентов. В один из последних раз они преследовали иную цель. Тогда супруги вышли из больницы с инсайтом.

«Мы поняли, каким может быть наш следующий системный шаг, – говорит Пинчук, 63. На вопросы Forbes он ответил в письменном виде. – К физической реабилитации нужно прибавлять психологическую».