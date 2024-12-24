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Професійний меценат. Мільярдер Віктор Пінчук системно займається благодійністю 18 років. На які проєкти він витратив мінімум $200 млн?

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

9 хв читання

Віктор Пінчук, 63, спілкується з військовими, які перебувають на лікуванні у реабілітаційному центрі Recovery. /Олександр Пілюгін, для RECOVERY

Віктор Пінчук, 63, спілкується з військовими, які перебувають на лікуванні у реабілітаційному центрі Recovery. Фото Олександр Пілюгін, для RECOVERY

Віктор Пінчук продав роботу Джеффа Кунса зі своєї колекції за $11,5 млн і витратив гроші на реабілітаційні центри Recovery. Нині їх 13, і проєкт розвивається. Якими іще благодійними проєктами опікується бізнесмен?

Зазвичай Олена та Віктор Пінчуки приходять до центрів реабілітації військових Recovery, щоб дізнатися про потреби пацієнтів. В один із останніх разів вони мали іншу мету. Тоді подружжя вийшло з лікарні з інсайтом.

«Ми зрозуміли, яким може бути наш наступний системний крок, – каже Пінчук, 63. На запитання Forbes він відповів письмово. – До фізичної реабілітації треба додавати психологічну».

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