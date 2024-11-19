За первый уикенд «Гладиатор 2» собрал более 12,9 млн грн в двух самых крупных сетях кинотеатров Украины

«Гладиатор 2» собрал более 12,9 млн грн в Multiplex и «Планета Кино» за первый уик-энд, сообщили Forbes Ukraine в сетях кинотеатров.

Ключевые факты

Бокс-офис «Гладиатора 2» в кинотеатрах сети «Планета Кино» в первый уик-энд вместе с допремьерным показом 13 ноября составил 4 763 551 грн. На фильм приобрели 17 661 билет. «Это отличный старт, учитывая обстоятельства», – говорит CEO «Планета Кино» Наталья Байдан.

На посещаемость фильма могло повлиять большое количество воздушных тревог в течение последнего месяца, говорит директор по маркетингу Multiplex Ирина Холод. С 13 по 17 ноября в кинотеатрах этой сети фильм собрал 41 182 зрителя и 8 188 671 грн. Это выше средних показателей среди картин этого репертуара, добавляет Холод.

«Для фильма-продолжения культового экшна Ридли Скотта мы ожидали большей посещаемости в первые дни проката, – признает Холод. – Это сильная лента, однако ее потенциал ниже кассовых блокбастеров. К примеру, «Дюна: Часть вторая», «Аватар», «Дедпул и Росомаха» за это время обычно собирали на 50% больше.

Для сравнения, общий бокс-офис второй части «Дюны» в Украине в первый уик-энд составил 32,6 млн. грн. «Дедпул и Росомаха» в первые дни украинского проката собрал 39,6 млн грн.

Контекст

«Гладиатор 2» – продолжение вышедшей в 2000 году культовой ленты «Гладиатор» британского режиссера Ридли Скотта. Первый фильм собрал пять наград «Оскар», в частности в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль» (исполнитель – Рассел Кроу).

О работе над сиквелом «Гладиатора» стало известно в 2018 году, когда студия Paramount Pictures приобрела права на продолжение у DreamWorks Pictures. Съемочный процесс начался в июне 2023 и продолжался до 17 января 2024 года.

В международный прокат «Гладиатор 2» вышел 13 ноября 2024 года, собрав $87 млн за первый уик-энд. Это рекордный старт для фильмов Ридли Скотта и лучший дебют Paramount среди картин с рейтингом R, пишет Deadline. Лучшие результаты за первый уик-энд фильм показал в Великобритании ($11,4 млн), Франции ($10,3 млн) и Испании ($5,6 млн). В соседней Польше лента собрала $1,8 млн, а в Словении – $116 075

Дистрибуцией «Гладиатор 2» в Украине занимается B&H Film Distribution Company. Компания не разглашает общие кассовые сборы ленты.