«Запад воспитан на историях о супергероях». Любомир Левицкий снимает фильм «Киллхаус» о спецоперации ГУР и 3-й ОШБр. Сколько он будет стоить и как к финансированию привлекают бизнес

Первый тизер экшн-триллера «Киллхаус» о спасательной операции спецподразделений ГУР и 3-й ОШБр собрал около 8 млн просмотров, говорит режиссер фильма Любомир Левицкий. Релиз фильма запланирован на осень 2025 года. Какой бюджет «Киллхауса» и на какой бокс-офис рассчитывают авторы?

В декабре 2022 года в YouTube состоялась премьера документального фильма «Иди за мной». Лента рассказывала об операции 93-й бригады «Холодный Яр» под Изюмом летом 2022-го – защитники спасли семью из Бахмута, вывозившую родителей с прифронтовых территорий.

Тогда у режиссера фильма Любомира Левицкого появилась идея снять об этих событиях художественную ленту. В «Киллхаусе», премьера которого запланирована на осень 2025 года, родителей «заменила» дочь, а 93-ю бригаду – 3-я Отдельная штурмовая бригада и ГУР.

Тизер фильма «Киллхаус» Любомира Левицкого о спецоперации ГУР и 3-й ОШБр

Левицкий не первый раз сотрудничает с 3-й ОШБр. Его документальная лента о бойцах бригады «Мы были рекрутами» вышла в прокат в мае 2024-го и собрала 5,2 млн грн. Для сравнения, бокс-офис оскароносного «20 дней в Мариуполе» – 8,5 млн грн.

Ориентировочный бюджет «Киллхауса» – $800 000, оптимистичный прогноз сборов – 120 млн грн, говорит Левицкий. Как он будет достигать цели?

Интервью сокращено и отредактировано для ясности.

Сценарий фильма написан по мотивам реальной истории. Что из сюжета было на самом деле, а что – вымысел?

В реальности украинская пара уезжала из Бахмута, чтобы эвакуировать родителей из зоны боевых действий, но возле Изюма попала под обстрел российских военных. Я решил расширить историю и подумал: «Что, если наша пара будет ехать не за родителями, а за дочерью, которую похитили россияне?». Есть много историй, когда у людей при выезде из оккупации просто забирали детей.

Также я ввел в фильм две параллельные линии: молодого военного, который потерял отца во время одного из штурмов и желал мести, и американского журналиста, делающего репортажи с фронта. Враг подозревает американца в работе на ЦРУ и ставит ультиматум: обменять девочку на журналиста.